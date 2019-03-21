22.03.2019
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Gece Yolcuları’ndan yeni düzenleme: “Pişmanım”

Unut Beni", “Nerdesin”, ”Hüzün”, "Affedecek Misin?" gibi pek çok hit şarkıya imza atan, “Seninle bir dakika”, ”Değer mi hiç?” gibi çok ses getirmiş cover çalışmalarına albümlerinde yer vermiş Gece Yolcuları, yeni single’ları “Pişmanım” ile dinleyicinin karşısına çıkıyor

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Gece Yolcuları, 90’ların unutulmaz sesi Asya’nın seslendirdiği, ‘Pişmanım’ ın pop rock versiyonunu yaptı.

Gruba yeni müzikal yolculuğunda müzik yönetmeni olarak Haluk Kurosman eşlik ediyor.

Vokalde Edis İlhan, Gitarda Uğur Arslantürkoğlu ve İlkay Dindar, Bas gitarda Orkun Gezer ve Davulda Deniz Kaymaraz’dan oluşan Gece Yolcuları’na bu projelerinde buzuki, solo keman gibi enstrümanlar dışında, bu kez bir yaylı gurubu da bulunuyor.

Gurubun devam eden ‘Baba Şarkılar’ projesine de eklenen“ Pişmanım” ın bu yeni versiyonundan övgüyle bahseden müzik çevreleri “Kült bir şarkının daha da kültleşecek yeni versiyonu” tarifini kullanıyor.

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Gece Yolcuları Hakkında

Gece Yolcuları gurubu 1993 yılında kurulmuştur. Gurup üyeleri, vokalde; Edis İlhan, gitarda Uğur Arslantürkoğlu ve İlkay Dindar, davulda Deniz Kaymaraz, bas gitarda Orkun Gezer’den oluşuyor. Gurup isimleri ile aynı adı taşıyan Gece Yolcuları’nın ilk albümleri 2004 yılında EMI imzasıyla yayımlandı. Gurup albümlerinde, kendi imzalarını taşıyan parçaları tercih ederken; cover parçalara da yer vermekte.

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