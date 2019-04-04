12.1 C
Istanbul
04.04.2019
Anasayfa GÜNCEL İstanbul'da geçersiz oyların sayıldığı sandıklarda son durum

İstanbul’da geçersiz oyların sayıldığı sandıklarda son durum

birgun.net birgun.net

31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından AKP ilçe teşkilatları itiraz etti. İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlar sonucu İstanbul’da 39 ilçede geçersiz oylar tekrar sayılıyor

Sandık kurulu üyeleri ve parti yöneticileri günlerdir seçim kurullarında nöbet tutuyor. CHP milletvekillerinin hazır bulunduğu kurullarda avukatlar ve gönüllüler de bekliyor.

İşte sayımı tamamlanan ve devam eden sandıklarda son durum:

Beyoğlu, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Tuzla, Ataşehir, Bayrampaşa, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler’de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer ve Şile’de sayım tamamlandı.

İSTANBUL GENELİ SON DURUM

YSK’nın sitesindeki verilere göre, partiler arası fark 17.20 itibarıyla şöyle:

CHP: 4.171.441

AKP: 4.151.970

Fark: 19.471

Eyüpsultan:

AKP: 28 – CHP: 0,

Şile:

AKP: 0 – CHP: 8,

Adalar:

AKP: 5 – CHP: 0

Üsküdar

Yapılan incelemede Ekrem İmamoğlu’na 433 eksik oy yazıldığı, Binali Yıldırım’a ise 442 fazla oy eklendiği tespit edildi. İmamoğlu’na 875 oy yazıldı.

Beykoz

Sayılan sandık sayısı: 550

CHP:+74

AKP:+152

Geçersiz oy sayısı:5733

Fark:78

Esenler

Sayılan sandık sayısı: 150

CHP:+17

AKP:+58

*Ara verilen sayım bugün 12.00’de devam edecek.

Esenyurt

Sayılan sandık sayısı: 1043

CHP:+ 169

AKP:+ 267

Sarıyer

Toplam sandık sayısı: 753

1.Kurul-380 sandık

AKP: +64

CHP: +39

2.Kurul-373 sandık

AKP: +132

CHP: +38

Toplam: AKP:+196 – CHP:+77 Fark: 119

Fatih

Sayılan sandık sayısı: 838

CHP:+78

AKP:+250

Ümraniye

Toplam sandık sayısı: 1424

Toplam iptal edilen oy sayısı: 12366

AKP:+ 328

CHP:+ 247

*Sayım devam ediyor.

Büyükçekmece

AKP: +72

CHP: +36

Başakşehir

AKP: +95

CHP: +34

Bayrampaşa

AKP: +250

CHP: + 78

Ataşehir

AKP: +22

CHP: +10

Tuzla

Sayılan sandık sayısı:138

AKP: +27

CHP: +4

Çatalca

AKP: +13

CHP: +6

İlginizi çekebilir:  “Mansur Yavaş için tam tersi yapılmıştı”

- Reklam -

SON HABERLER

Mimaroğlu belgeseli destek gecesi, yarın Kadıköy Bina’da

birgun.net -
Besteci İlhan Mimaroğlu'nu anlatan Mimaroğlu belgeseli kurgu aşaması öncesi bir dayanışma gecesi...
Devamını Oku

“Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın”

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı...
Devamını Oku

Çanakkale’de Ülgür Gökhan, mazbatasını aldı

birgun.net -
Çanakkale'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 4'üncü kez CHP'den belediye başkanı seçilen...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu: Cemaatlere hizmet işi bitti

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyların yeniden sayımına ilişkin açıklamalarda bulundu....
Devamını Oku

CHP’den İstanbul açıklaması: “İmamoğlu kazandı, mazbatasını verin”

birgun.net -
CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul...
Devamını Oku

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Ekrem başkan mazbatasını almadan biz de almış saymıyoruz

birgun.net -
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, seçim sonrası açıklama yayımladı. Akpolat açıklamasında, "Ekrem...
Devamını Oku

TBMM’nin açılışı ertelendi

birgun.net -
AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, seçim bölgelerinde yapılan itirazlarlarla ilgili sürecin devam...
Devamını Oku

AKP’li Ali İhsan Yavuz: Bugün soru almıyoruz

birgun.net -
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da oyların yeniden sayımı ile ilgili bazı...
Devamını Oku

CHP’den YSK Başkanı için Yargıtay ve Danıştay’a başvuru

birgun.net -
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Haluk Pekşen, seçim sonrası hukuka aykırı kararlar...
Devamını Oku

Bir yılda 11 milyon kişi kötü beslenmeden öldü

birgun.net -
Küresel çapta yapılan bir araştırma 2017 yılındaki 11 milyon ölümün fazla miktarda...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi