İstanbul’da geçersiz oyların sayıldığı sandıklarda son durum

31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından AKP ilçe teşkilatları itiraz etti. İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlar sonucu İstanbul’da 39 ilçede geçersiz oylar tekrar sayılıyor
Sandık kurulu üyeleri ve parti yöneticileri günlerdir seçim kurullarında nöbet tutuyor. CHP milletvekillerinin hazır bulunduğu kurullarda avukatlar ve gönüllüler de bekliyor.
İşte sayımı tamamlanan ve devam eden sandıklarda son durum:
Beyoğlu, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Tuzla, Ataşehir, Bayrampaşa, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler’de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer ve Şile’de sayım tamamlandı.
İSTANBUL GENELİ SON DURUM
YSK’nın sitesindeki verilere göre, partiler arası fark 17.20 itibarıyla şöyle:
CHP: 4.171.441
AKP: 4.151.970
Fark: 19.471
Eyüpsultan:
AKP: 28 – CHP: 0,
Şile:
AKP: 0 – CHP: 8,
Adalar:
AKP: 5 – CHP: 0
Üsküdar
Yapılan incelemede Ekrem İmamoğlu’na 433 eksik oy yazıldığı, Binali Yıldırım’a ise 442 fazla oy eklendiği tespit edildi. İmamoğlu’na 875 oy yazıldı.
Beykoz
Sayılan sandık sayısı: 550
CHP:+74
AKP:+152
Geçersiz oy sayısı:5733
Fark:78
Esenler
Sayılan sandık sayısı: 150
CHP:+17
AKP:+58
*Ara verilen sayım bugün 12.00’de devam edecek.
Esenyurt
Sayılan sandık sayısı: 1043
CHP:+ 169
AKP:+ 267
Sarıyer
Toplam sandık sayısı: 753
1.Kurul-380 sandık
AKP: +64
CHP: +39
2.Kurul-373 sandık
AKP: +132
CHP: +38
Toplam: AKP:+196 – CHP:+77 Fark: 119
Fatih
Sayılan sandık sayısı: 838
CHP:+78
AKP:+250
Ümraniye
Toplam sandık sayısı: 1424
Toplam iptal edilen oy sayısı: 12366
AKP:+ 328
CHP:+ 247
*Sayım devam ediyor.
Büyükçekmece
AKP: +72
CHP: +36
Başakşehir
AKP: +95
CHP: +34
Bayrampaşa
AKP: +250
CHP: + 78
Ataşehir
AKP: +22
CHP: +10
Tuzla
Sayılan sandık sayısı:138
AKP: +27
CHP: +4
Çatalca
AKP: +13
CHP: +6