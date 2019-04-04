İstanbul’da geçersiz oyların sayıldığı sandıklarda son durum

31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından AKP ilçe teşkilatları itiraz etti. İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlar sonucu İstanbul’da 39 ilçede geçersiz oylar tekrar sayılıyor

Sandık kurulu üyeleri ve parti yöneticileri günlerdir seçim kurullarında nöbet tutuyor. CHP milletvekillerinin hazır bulunduğu kurullarda avukatlar ve gönüllüler de bekliyor.

İşte sayımı tamamlanan ve devam eden sandıklarda son durum:

Beyoğlu, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Tuzla, Ataşehir, Bayrampaşa, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler’de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer ve Şile’de sayım tamamlandı.

İSTANBUL GENELİ SON DURUM

YSK’nın sitesindeki verilere göre, partiler arası fark 17.20 itibarıyla şöyle:

CHP: 4.171.441

AKP: 4.151.970

Fark: 19.471

Eyüpsultan:

AKP: 28 – CHP: 0,

Şile:

AKP: 0 – CHP: 8,

Adalar:

AKP: 5 – CHP: 0

Üsküdar

Yapılan incelemede Ekrem İmamoğlu’na 433 eksik oy yazıldığı, Binali Yıldırım’a ise 442 fazla oy eklendiği tespit edildi. İmamoğlu’na 875 oy yazıldı.

Beykoz

Sayılan sandık sayısı: 550

CHP:+74

AKP:+152

Geçersiz oy sayısı:5733

Fark:78

Esenler

Sayılan sandık sayısı: 150

CHP:+17

AKP:+58

*Ara verilen sayım bugün 12.00’de devam edecek.

Esenyurt

Sayılan sandık sayısı: 1043

CHP:+ 169

AKP:+ 267

Sarıyer

Toplam sandık sayısı: 753

1.Kurul-380 sandık

AKP: +64

CHP: +39

2.Kurul-373 sandık

AKP: +132

CHP: +38

Toplam: AKP:+196 – CHP:+77 Fark: 119

Fatih

Sayılan sandık sayısı: 838

CHP:+78

AKP:+250

Ümraniye

Toplam sandık sayısı: 1424

Toplam iptal edilen oy sayısı: 12366

AKP:+ 328

CHP:+ 247

*Sayım devam ediyor.

Büyükçekmece

AKP: +72

CHP: +36

Başakşehir

AKP: +95

CHP: +34

Bayrampaşa

AKP: +250

CHP: + 78

Ataşehir

AKP: +22

CHP: +10

Tuzla

Sayılan sandık sayısı:138

AKP: +27

CHP: +4

Çatalca

AKP: +13

CHP: +6