Geçtiğimiz yıl RTÜK’e 124 bin 234 şikayet geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK), geçen yıl yurttaşlardan ulaşan şikayetlerin büyük bölümü dizi filmler ile ilgili oldu.

RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 2018’e ait Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu açıklandı.

Rapordan derlenen bilgilere göre geçen yıl 124 bin 234 kişi, çeşitli kanallar üzerinden Üst Kurula şikayetlerini ulaştırdı. Ağırlıklı olarak RTÜK İletişim Merkezine yapılan bildirimlerin 123 bin 409’u televizyon, 825’i ise radyo yayınlarına yönelik gerçekleşti.

Yurttaşlar, en çok 48 bin bildirimle dizi filmleri şikayet etti. Dizi filmlere yönelik şikayetlerin ortak noktası, “şiddet içerikli ve yasadışı eylemlerin yansıtıldığı sahnelerin, özellikle çocuklara ve gençlere olumsuz örnek olduğu, benzer eylemlere teşvik ettiği, bu durumun da toplumun hukuka güvenini sarsılabileceği” görüşü oldu.

Bir çocuğun şikayeti dikkat çekti

RTÜK İletişim Hattı’na ulaşan bir çocuğun şikayet ise dikkat çekici bulundu.

Çocuk, yaptığı şikayet başvurusunda, babasının bir dizideki karısını döven karaktere çok benzediğini belirterek, “Annemle ben şu an babamdan kaçıyoruz. Lütfen diziyi bitirin. Kaç gündür size şikayet etmeye kalktım. Her seferinde beni dövdü. Lütfen bitsin de babam anneme aynısını yapaması” ifadelerini kullandı.

RTÜK, 2018’de küçük çocuğun şikayet ettiği dizinin de arasında bulunduğu en çok şikayet alan dizi filmlere 6 kez idari para cezası, bir kez de program durdurma cezası müeyyidesi uyguladı.

Dizilerden sonra en çok sohbet programları tepki aldı

Vatandaşların RTÜK’e en çok şikayet ettikleri arasında ikinci sırayı sohbet programları aldı. Üst Kurula bu tür programlara ilişkin 17 bin 782 bildirim ulaştı.

En fazla “Adnan Oktar ile Sohbetler” şikayet edilirken, ilgili kanalın yayınları RTÜK kararıyla durduruldu.

Tele-alışveriş konusunda RTÜK’e yaklaşık 12 bin şikayet ulaştı. Bu bildirimler içerisinde ilk sırada yüzde 44,3 oranıyla cinsel ürün reklamları yer alırken, bunu bitkisel ürünler ve telefon satışı yapılan tele-alışveriş yayınları takip etti.

RTÜK, vatandaşların haklarını korumak ve dolandırılmalarını önlemek amacıyla geçen yıl reklam süresi kullanımına 154 kez, tele-alışveriş yayınlarına da 115 kez müeyyide uyguladı.

Üst Kurula ulaşan şikayetlerde dördüncü sırayı beceri ve direnç yarışmaları, beşinci sırayı ise haber bültenleri aldı.

Bildirimde bulunanların yüzde 67’si erkek

RTÜK’e bildirimde bulunanların yüzde 67’sini erkekler, yüzde 11,6’sını memurlar, yüzde 34,7’sini ise üniversite mezunları oluşturdu.

En çok bildirim, 26-30 yaş grubundaki vatandaşlar tarafından yapılırken, en fazla şikayet yüzde 27,8 ile İstanbul’dan geldi.