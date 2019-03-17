Geleceğe umut veren gençler

Balıkesir Bandırma’da bir grup lise öğrencisinin kurduğu Zeyrek Gençlik Kulübü, ihtiyaç sahibi okullara kitap yardımından sokak hayvanlarına yardıma kadar birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.



Ağustos 2017’de kurulan kulüp, 5 kişi olarak başlayıp şu an yaklaşık 30 kişiyle yola devam ediyor. Edebiyat anlamında sağlam adımlar atan Zeyrek, çıkardıkları dergiler, tiyatro gibi kültürel etkinlikler ve sosyal projeler ile hem şehirlerindeki hem de diğer şehirlerdeki yaşıtlarına örnek olmayı kendilerine görev olarak benimsiyor.



‘Korkmayın ve adım atın’



Gelecek vaat eden gençlerin bir araya geldiği kulübü kuran lise öğrencisi Nazlı Öztay ile Zeyrek Gençlik Kulübü’nü konuştuk.



Kendini üretken hisseden ve bir şeyler yapmak isteyen gençlerin buluştuğu bir kulüp olduğunu belirten Öztay, ‘Hepimizin ortak bir amacı var’ diyor. Zeyrek’in edebiyat kolu, fikir kolu, sosyal sorumluluk gibi 3 ayrı kolu olduğunu ifade eden Öztay, “Belli bir mekânda buluşup bir tartışma konusu belirliyoruz. Amacımız tartışma kültürünü yaymak ve tartışmaya teşvik etmek. Tartışmak kötü bir şey değil. Böylelikle iletişimimizi ve düşüncelerimizi pekiştiriyoruz” diyor.



Edebiyata meraklı ve yazdıkları yazıları kalıcı bir esere dönüştürmek isteyen gençler, dergi çıkarıyor ve tiyatro yazıyor. Sponsorları olmadığını ve desteklemesi gereken belli yerlerden yardım görmediklerini dile getiren Öztay, “Zeyrek, hiçbir yerden bağış ve sponsor kabul etmedi. Kendi cebimizden çıkanlarla ilerledik. Yardım kabul etmiyoruz” ifadelerinde bulunuyor.



Nazlı Öztay, başka şehirlerde de bir şeyler yapmak isteyen yaşıtları olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürüyor:



“Başta çok stresli oluyor ‘nasıl ilerleyecek, ne olacak’ diyorsun ama bir adım attıktan sonra ip söküğü gibi geliyor. Bizim gibi gençlere korkmayın ve adım atın diyorum.”