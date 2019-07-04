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04.07.2019
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‘Özgürlüğümüzü geri alalım’ diyenler yaz kampında buluşuyor

birgun.net birgun.net

“Özgürlüğümüzü, sokaklarımızı ve geleceğimizi geri alalım” diyen gençler, 8-14 Temmuz tarihleri arasında Zeytinli’de yaz kampında buluşacak.

Ülkenin geleceğinin gerici derneklere terk edildiğini söyleyen gençler, “Gençliğin tüm yaşam alanlarının daraltıldığı, her koyun kendi bacağından asılır mantığının yaygınlaştığı ve doğa katliamlarının gün geçtikçe arttığı bu düzene artık yeter diyoruz. Bize ait olanı Geri Alalım diyen gençler olarak yaz kampında buluşuyoruz” diyor.

Gerçekleşecek kampta gençlik, ülkenin ve dünyanın gündemini tartışacak.

Bir hafta sürecek kampta çeşitli atölyeler, paneller, söyleşiler, turnuvalar, konserler yer alacak.

Katılımcılar

  • Müfit Can Saçıntı- Popüler film- dizi kültürü ve alternatif arayışlar
  • Murat Meriç- Müzikli Tarih Atölyesi
  • Nevzat Can Ünsal- Satand Up
  • Nurşen Bakır- Sinema ve Dizi Kültürü
  • Can Uğur ve Ertuğrul Mavioğlu – Medyadaki dönüşüm ve AKP döneminde gazetecilik
  • Anıl Aba- Alternatif İktisat Atölyesi
  • Ozan Gündoğdu- Temel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi

Konserler

  • Ozbi feat Gülce Duru
  • Ezgi Aktan

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