‘Özgürlüğümüzü geri alalım’ diyenler yaz kampında buluşuyor

“Özgürlüğümüzü, sokaklarımızı ve geleceğimizi geri alalım” diyen gençler, 8-14 Temmuz tarihleri arasında Zeytinli’de yaz kampında buluşacak.

Ülkenin geleceğinin gerici derneklere terk edildiğini söyleyen gençler, “Gençliğin tüm yaşam alanlarının daraltıldığı, her koyun kendi bacağından asılır mantığının yaygınlaştığı ve doğa katliamlarının gün geçtikçe arttığı bu düzene artık yeter diyoruz. Bize ait olanı Geri Alalım diyen gençler olarak yaz kampında buluşuyoruz” diyor.

Gerçekleşecek kampta gençlik, ülkenin ve dünyanın gündemini tartışacak.

Bir hafta sürecek kampta çeşitli atölyeler, paneller, söyleşiler, turnuvalar, konserler yer alacak.

Katılımcılar

Müfit Can Saçıntı- Popüler film- dizi kültürü ve alternatif arayışlar

Murat Meriç- Müzikli Tarih Atölyesi

Nevzat Can Ünsal- Satand Up

Nurşen Bakır- Sinema ve Dizi Kültürü

Can Uğur ve Ertuğrul Mavioğlu – Medyadaki dönüşüm ve AKP döneminde gazetecilik

Anıl Aba- Alternatif İktisat Atölyesi

Ozan Gündoğdu- Temel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi

Konserler