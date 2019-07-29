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29.07.2019
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Geleceğimizi katletmek istiyorlar

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Çanakkale’nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan ve Kazdağları içerisinde kalan Atikhisar Barajı havzasındaki siyanürlü altın madenine karşı bölge halkı, çevre örgütleri ve Çanakkale Belediyesi önceki gün ‘su ve vicdan’ nöbetine başladı. Dün de CHP Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan’dan oluşan heyet maden işletmesinde incelemelerde bulundu.

Gördükleri manzara karşısında bir kez daha öfkelenen heyet, görüntüleri sosyal medyadan da yayınladı. Yetkili kimse heyetin karşısına çıkmazken, CHP’li Muharrem Erkek sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Şirketin altın madeni için ağaç katliamı yaptığı bölgede içimiz sızlayarak incelemede bulunduk. Bu doğa düşmanlığının altında yatan hırs geleceğimizi de katletmek istiyor” dedi. Nöbet devam ediyor.

İlginizi çekebilir:  Sosyal medyada doğa katliamı tepkisi: #KazdağlarıHepimizin

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