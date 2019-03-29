7.6 C
Istanbul
29.03.2019
Anasayfa YAZARLAR Gelecek ormanda saklı

Gelecek ormanda saklı

Ormandayız, evinizi özlemiş olabilirsiniz. Eve dönüş yolculuğu. Otoyoldan ayrıldığınızda, sizi kiralayan patrondan ve yönlendiren despottan da kurtuldunuz. Eve döndüğümüzde ev değişmiştir, sadece ev mi? Siz de değiştiniz. Bedeninizin neler yapabileceğini keşfettiniz bir kere. Bir daha patrona ve despota katlanabilir misiniz?

RAHMİ ÖĞDÜL RAHMİ ÖĞDÜL
Fotoğraf: Kilian Schönberger

Yolunuz ormana düşsün bu sefer. Otoyolu terk etmişsiniz, çizgisel, doğru yolu. Ormandasınız; yolunuz durmadan çatallanıyor ve her çatallanmada hangi yolu seçeceğinize karar vermek zorunda kalıyorsunuz.

Bir yolu seçtiğinizde, diğer yolun size vaat ettiği fırsatları kaçıracağınızı bildiğiniz için zordur karar anları. Ya da seçmediğiniz yol, en güvenli yol olabilir, seçtiğiniz yol ise tehlikelerle dolu. Yolları çatallanan bahçede yaşamak zordur. “Kim uğraşacak şimdi?” diyebilirsiniz. Vaz geçebilir ve otoyolun şeritlere ayrılmış düzleminde güvenli seyrinize devam edebilirsiniz. Birbirine dokunmadan sonsuza dek paralel olarak hareket eden taşıtların yolu.

Otoyol bedensizlerin yolu

Otoyol asfaltlanmıştır ve asfalt yolun ne demek olduğunu en iyi, ayçiçeklerin ressamı van Gogh bilir: “Normallik asfaltlanmış yoldur: yürümesi rahattır, fakat üzerinde tek bir çiçek bile açmaz.” Otoyolda güvendesiniz, ama “keşke tek bir çiçekle karşılaşmış olsaydım” diye aklınızdan geçirmişsinizdir mutlaka. Karşılaşsaydınız, içinizde de çiçekler açar, hayatınız değişirdi. Ama çiçeklerle karşılaşmak için asfalt yolu terk etmeniz gerekecek. Sadece kendi hayatınız değil, yeryüzünün tarihi de değişecek. Hayatın çizgisel değil, yolları durmadan çatallanan bir orman olduğunu ve üstelik yürüme yollarının aşkın bir tasarımcı tarafından önceden değil, ancak siz yürüdükçe şimdi ve burada açıldığını bir düşünsenize! Tasarımcı tasarladığı yolların hangisinin hakikate, hangisinin ise sanılara götüreceğini size kutsal kitabında bildirmiştir. O yüzden otoyol, bedensizlerin yoludur, çünkü tasarımcı bedenin algılarına güvenmez. Oysa algılar, içimizde çiçekler açtırır. Ormanın içinde yürümek, yitirdiğimiz bedenimize kavuşmaktır, algıları sonuna dek kullanmak; bedenli ve aynı zamanda akıllı. Yürümek için bundan daha iyi bir sebep olabilir mi? Zırhınızı, taşıtınızı otoyolun kenarında terk edin ve yürüyerek, sizi ormana götürecek patika yolu izleyin. Ormana vardığınızda zaman duygunuz da değişecek. Çizgisel zamanı, ‘kronos’u terk ettiniz artık, ‘kairos’un alanındasınız.

İlginizi çekebilir:  Dört soruda dövizde ne yaşandı

Kronos, yani saat zamanı otoyolun zamanıdır, umutlarınızın hep geleceğe ötelendiği hız mekânı. Gelecek bir türlü gelmediğine göre bir tuhaflık olmalı. Kâbus gibi; hiç geçmeyen şimdinin içinde bekliyoruz. Oysa hem geçmişe ve hem de geleceğe uzanan o biricik ânı şimdi ve burada yakalayabilirdik. Ve o ân, ‘ya o ya da bu’nun değil, ‘hem o hem de bu’nun ânıdır; tüm potansiyeli ele geçirdiğimiz karar ânı; bekleme odalarını terk edip, eyleme geçtiğiniz ân. Ormandayız artık, yolları durmadan çatallanan bahçede. Ve her çatallanma noktasında hem o hem de bu yolu aynı anda kucakladığınızda orman olmuşsunuzdur. İçiniz de, ormanın kıvrımlı yolları gibi kıvrım kıvrım; iç ile dışın ayrımsızlaştığı mıntıka. Orman, yürüyerek kendi mekânımızı açtığımız hayattır. Ve başkaları da vardır ormanda; yollarımız kesiştiğinde yeryüzünün tarihi de değişir. Yeryüzünün tarihini yaratan egemenler değil, sizsiniz. Ve dünya ile yeryüzü arasındaki ayrımı ortadan kaldıracak olan da siz. Dünya, anlam dünyamızdır, kaostan sakınmak için yarattığımız kristal kule; çakma kozmos. Anlam dünyamızdan yeryüzü dışlanmıştır. Oysa yeryüzünde yaşamak, kaos ile kozmos arasında gerili bir ipte yürümektir; ip çambazlığı. Ormanda yürümek de öyle; hem kaosu hem de kozmosu aynı ânda kucaklamak. Kairos, karar ânı.

Bedeninizi keşfedin!

Ormandayız, evinizi özlemiş olabilirsiniz. Eve dönüş yolculuğu. Ama eve dönüş için, bize yol gösterecek ne haritamız ne de kılavuzumuz var; sadece bedenlerimiz. Tıpkı Ksenofon’un ‘Onbinlerin Dönüşü’nde (Anabasis) olduğu gibi. Otoyoldan ayrıldığınızda, sizi kiralayan patrondan ve yönlendiren despottan da kurtulmuştunuz. Şimdi bedenli varlıklar olarak eve doğru yola çıktık. Eve döndüğümüzde ev değişmiştir, sadece ev mi? Siz de değiştiniz. Bedeninizin neler yapabileceğini keşfettiniz bir kere. Bir daha patrona ve despota katlanabilir misiniz?

- Reklam -

SON HABERLER

Gelecek ormanda saklı

RAHMİ ÖĞDÜL -
Yolunuz ormana düşsün bu sefer. Otoyolu terk etmişsiniz, çizgisel, doğru yolu. Ormandasınız;...
Devamını Oku

İstanbul’da birleşik 1 Mayıs çağrısı

birgun.net -
Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’e bağlı sendikaların şubelerinin içerisinde yer aldığı İstanbul İşçi...
Devamını Oku

Dört soruda dövizde ne yaşandı

HAYRİ KOZANOĞLU -
1- Londra’da ne oldu? 22 Mart Cuma günü...
Devamını Oku

Rol arkadaşına bardak fırlatan Can Yaman’a ceza

birgun.net -
İki yıl önce sette rol arkadaşı Selen Soyder'e bardak fırlatıp hakaret eden...
Devamını Oku

İŞKUR AKP’nin seçim ofisi gibi

BİRGÜN İZMİR -
DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İl...
Devamını Oku

Tehdidin sebebi kötü tablo

birgun.net -
POLİTİKA SERVİSİ AKP, yerel seçim sürecinin başından itibaren...
Devamını Oku

Korkuya karşı güveni örgütlemek

İLHAN CİHANER -
Bir kez daha sandık kuruluyor. İktidar bloğu tükenmiş ve gelecek üretme kapasitesini...
Devamını Oku

Kanal D ‘uydurma günü’ gerçek sanıp haber yaptı

birgun.net -
Son günlerde iktidara yakın haberleriyle gündeme gelen, Buket Aydın’ın sunduğu Kanal D...
Devamını Oku

Ax de vaji vaji*

HÜSEYİN AYGÜN -
Ta Kabil ile Habil’den beri, kardeşlik en kutsal bağdır. İnsan kardeşliği, halkların...
Devamını Oku

MEB’in ‘gözbebeğini’ kriz vurdu: Mesleki eğitim öğrencilerine staj ödeneği ayrılmadı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz, mesleki ve teknik eğitimi de olumsuz etkiledi....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi