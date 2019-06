Avrupalı Aleviler 23 Haziran İstanbul seçimini faaliyetinin merkezine koydu. “Gelin Canlar Bir Olalım” diyerek, İstanbul seçimlerini hukuksuzca iptal eden YSK, AKP ve MHP blokuna karşı, Ekrem İmamoğlu’nun gasp edilmiş hakkını yeniden ve daha güçlü şekilde kazanılması için Avrupa’dan İstanbul’a heyecan ve dayanışma taşıyorlar.

Alevilerin tek ölçüsü var: İnsan! Her şey onunla başlar, onunla biter. Dolayısıyla insana ve insani olana duyulan sonsuz aşk, her yerde ve her alanda merkezine insanı merkeze koymalıdır. Koymayana ise mesafelidir.

AKP ve MHP blokunun iktidar, hırs, saltanat, şatafat düşkünlüklerine; güç ve ego zehirlenmesi sonucu, yaşanan ekonomik, siyasi, sosyal, hukuksal kriz ve tahribatlara karşı, insana ve insani olan demokratikleşme, eşitlik, laiklik, hukuk ve adalet için davet çıkarttılar.

Tam da bu nedenle, “önce insan” diyerek, “Enel Hakk Yolunda Her Şey Çok Güzel Olacak” festivalleri düzenliyorlar.

İstanbul seçmenlerine Londra’dan, Edinburgh’dan Sheffield’dan, Paris’ten, Frankfurt’tan, Wuppertal’dan, festivallerle, dayanışma panelleri, seçim kampanyalarına destek vererek, “oyumuz yok ama sözümüz var” diyerek dayanışmayı örgütlüyorlar.

Başta Britanya olmak üzere, Almanya ve Fransa’da “Her Şey Çok Güzel Olacak” mesajı veren festivaller düzenledi.

Britanya Alevi Federasyonu (BAF) 25 Mayıs ve 1 Haziran arası, 45 ile 50 bin insanın katıldığı 8 günlük festival düzenledi.

BAF’a bağlı İngiltere Alevi Kültür Merkezi 2 Haziran’da Hackney Downs Parkında onbeş bin insan katıldı.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, NRW Bölgesindeki festivaline binlerce insanın katıldı.

16 Haziran’ BAF İskoçya Bölge Cemevlerinin ev sahipliğinde Edinburgh’ta,

16 Haziran’da Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu Paris’te,

Ve 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde ise BAF Orta Bölge Cemevlerinin ev sahipliğinde Sheffield’te final bir festival ile tamamlanacaktır.

Britanya Alevi Federasyonu festivalinde, CHP ve HDP vekilleri “Her Şey Güzel Olacak” panelinde buluştular.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, NRW Bölgesinde “Laik ve Demokratik Türkiye İçin Yan Yana Geliyoruz” Festivali düzenleyerek, “Her Şey Çok Güzel Olacak” Festivalinde binlerce insanla birlikte, CHP, HDP, Haziran Hareketi ve EMEP temsilcilerinin katılımıyla bir dizi paneller düzenlediler.

Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu 2. Fransa Alevi Festivali, farklı kültürleri, laik ve demokratik bir Türkiye için biraraya gelecek festivalin hazırlığı içindeler.

Onbinlerce insanın katıldığı festivaller, çocukların, yetişkinlerin ve yaşlıların karşılaştığı, kucaklaştığı, eğlendiği, muhabbet ettiği, ürettiği, paylaştığı, yolunu, gönlünü ve aklını birlediği bir kültürel ve sosyal etkinlikti.

Ama, bu yıl “Her Şey Çok Güzel Olacak” şiarıyla sosyal, siyasal ve hukuksal adaletsizlerin ürünü olan, sürgün, açlık, yoksulluk, baskılar, anti demokratik ve hukuk dışı uygulamalara, hortlatılan gericiliğe, sosyal hakların budanmasına, ekonomik ve sosyal krizlerin faturasını halka çıkarmaya çalışan politikalara karşı türküleriyle, sözleriyle, şiirleriyle, resimleriyle cevap verdiler.

Evet, yurtdışında da seçim heyacanı doruk noktada. Çünkü kimse bunu bir İstanbul seçimi olarak görmüyor. AKP-MHP blokuna karşı bir Türkiye seçimi olarak değerlendiriyorlar. “Türkiye tarihinde insanın özünü kurutmaya çalışan böyle bir dönem ve gericilik olmadı” diyen 75 yaşındaki İsmail amcanın sözü aslında her şey açıklıyor.

Halktan ve insani evrensel değerlerden yana bir düzen ve huzur özlemine olan hasret oldukça büyük. AKP ile derinleşen toplumsal kutuplaşma ve bir avuç iktidar azınlığının kendi mutluluğu için milyonlarca insanı yurt içinde ve yurtdışında mutsuz kılmasına olan tepki büyük.

O yüzden bişe düşen nedir? Direnmektir, değişime öncülük etmektir. Laik ve demokratik bir Türkiye için yan yana gelmektir. İnsana ve insani olan özümüze eğilmektir.

İnsanın insana kulluğuna davet edenlere, tek adam rejimlerin, vaaz edenlerin aksine, tüm insanları kucaklayan, önce insan diyerek, barıştan, emekten, özgürlüklerden, adaletten ve laiklikten yana sömürüsüz bir Türkiye için “gelin canlar bir olalım”. 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu diyelim..