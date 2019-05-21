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22.05.2019
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‘Gelişigüzel’ restorasyon!

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İstanbul’un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Sultanahmet Camii’nde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında iskelenin avlu duvarındaki beton pencereleri kırıldı.

6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanahmet Camii’ndeki restorasyon çalışmaları 2017 yılının Temmuz ayında başlamıştı. Cami avlusunun onarımına ise geçen haftalarda başlandı. Çalışmalar kapsamında önce avlu duvarlarının bulunduğu bölgeye iskele kuruldu. Ancak iskele kurulurken tarihi cami avlusunun pencerelerindeki beton blokların kırılarak iskelenin tutturulması tartışmalara neden oldu.

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BirGün’e konuşan Mimarlar Odası’ndan Serdar Alayont, yaşananlara tepki gösterdi, “Yetkililere ulaşmaya çalıştık ama sonuç alamadık. Açıkçası Koruma Kurulu’ndan görüş bekliyoruz” dedi. Alayont, şöyle devam etti: “Böyle kırılamaz, o pencerelerin usulüne göre yenilenmesi gerekiyor.”

İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı ise şunları dile getirdi: “Pencere dediğiniz yerlere biz ‘içlik’ ve ‘dışlık’ diyoruz. İşte bunları söktük. Bunlar, 1960’lardan sonra yapılmış ve orijinal olmayan yapılar. Bu orijinal değil ki. Bunlar çimentodan yapılmış donatılar.”

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