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04.07.2019
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Gemlik’in AKP’den kalan 101 milyon liralık borcunu açıklayan CHP’li başkana dava

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Bursa’nın Gemlik ilçesinin önceki dönem belediye başkanı AKP’li Refik Yılmaz, yeni başkan CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan hakkında, belediyenin borcunun 101 milyon lira olduğu açıklaması nedeniyle dava açtı.

Gemlik Belediyesi eski Başkanı Refik Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ile göreve gelen Mehmet Uğur Sertaslan’ı mahkemeye verdiğini belirtti.

Yılmaz, belediyenin borcunun 101 milyon lira olduğu açıklaması nedeniyle Sertaslan hakkında dava açtığını kaydetti. Refik Yılmaz, “Halkını kandıran CHP’li başkan mahkemede hesap verecek. Hani belediyenin borcu 101 milyon idi? Borcun belgelerini isteyince vergi mahremiyeti bahanesine sarılıp çamura yatmaya çalışıyor. Uydurulan borcun belgelerini vermeyen/veremeyen Uğur Sertaslan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yalan söyleyenden başkan olmaz” dedi.

AFİŞ OLARAK ASILMIŞTI

AKP’li başkan Refik Yılmaz’dan görevi devralan CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan, belediyenin borcunu afiş yaparak belediye binasına asmıştı.

Sertaslan, “Belediyemizin geçmiş dönem borç kayıtlarını çarşı meydanında bulunan alışveriş merkezine astık” demişti.

Afişe göre; Gemlik belediyesinin 101 milyon 298 bin 355 lira borcu bulunuyor.

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