Genç işsizliğinde rekora doğru

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba’nın hazırladığı rapor, Türkiye’nin genç işsizliğiyle mücadelede AB ülkelerinin çok gerisinde kaldığını ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye, 28 AB ülkesi arasında genç işsizliğinin en yüksek olduğu beşinci, genç işsizlik oranının sürekli olarak arttığı ikinci ülke konumunda. Ağbaba, “AKP iktidarı gençlerimizi işsizliğe, güvencesizliğe ve geleceksizliğe terk etmeye devam ediyor” diyor.



AB ortalaması yüzde 17



Rapora göre, AB üyesi ülkelerde ortalama genç işsizliği yüzde 17 civarında. 2018 küresel finans krizinden birinci dereceden etkilenen İrlanda’da bile genç işsizlik oranı yüzde 15. Bu oran Almanya’da yüzde 6, Belçika’da yüzde 18, İngiltere’de yüzde 12, Hollanda’da yüzde 9, Macaristan’da yüzde 10, Bulgaristan’da yüzde 12,5. Türkiye’de ise yüzde 24,5.



Türkiye bu oranla, AB ülkeleri içinde genç işsizliğinin en yüksek olduğu beşinci, genç işsizlik oranının sürekli olarak arttığı ikinci ülke konumunda. AB’de 2008 krizinden en çok etkilenen ve genç işsizliğinin çok yüksek olduğu Yunanistan, İspanya ve Portekiz, genç işsizlik oranlarını azaltmakta Türkiye’den çok daha başarılı. Örneğin Portekiz, 2016’da yüzde 31 olan genç işsizliğini 2017’de yüzde 23,3’e düşürmüş. Türkiye’de ise genç işsizliği sürekli artıyor. Genç işsizliğinin sürekli arttığı ülkeler sıralamasında Türkiye’nin önünde tek bir ülke yer alıyor: İzlanda.



1,2 milyon genç işsiz



Raporda, ülkede giderek tırmanan işsizliğin en çok gençleri etkilediği belirtilerek, şöyle deniyor: “Ülkemizde genç işsiz sayısı 1,2 milyona dayandı. AKP iktidarının son 4 yılı incelendiğinde genç işsizliğinin sürekli olarak arttığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2018 işgücü istatistikleri verilerine göre genç işsizlik oranı yüzde 24,5’e yükselmiş durumda. Bu oran 2017’de yüzde 20,7, 2016’da yüzde 19,6, 2015 yılında ise yüzde 18,6’ydı.”



Raporda, son TÜİK verilerine göre ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranının da arttığına işaret ediliyor. Buna göre, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı Aralık 2017’de yüzde 23,1 iken bu oran Aralık 2018’de 1,8 oranında artarak yüzde 24,9’a yükselmiş durumda.



AB bizi niye kıskansın?



CHP’li Ağbaba, bu verileri şu sözlerle değerlendiriyor: “Türkiye’de her yıl gençler işsizliğe bir adım daha sürüklenirken, AKP iktidarının sürekli olarak başlattığı istihdam seferberlikleri ne işsizliği ne genç işsizliği düşürmede sonuç elde edebiliyor. AKP iktidarının sürekli ‘Dünyanın büyüyen en büyük üçüncü ekonomisiyiz, AB bizi kıskanıyor’ demesine rağmen sadece genç işsizliği verilerini AB ülkeleri ile kıyasladığımızda, bu söylemin ne denli gerçek dışı olduğu açıkça ortaya çıkıyor. AKP iktidarı gençlerimizi işsizliğe, güvencesizliğe ve geleceksizliğe terk etmeye devam ediyor.”