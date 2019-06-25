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26.06.2019
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Genç kadın, metroda unutulan telefonu çalıp gitti

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Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kadın, genç bir kadının bankta unuttuğu cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, telefonun genç kadına 2 ay önce ağabeyi tarafından doğum günü hediyesi olarak alındığı öğrenildi.

İHA’nın haberine göre olay, geçtiğimiz 8 Haziran Cumartesi günü Yenikapı-Hacıosman metrosunun Mecidiyeköy istasyonunda meydana geldi. Gündüz saatlerinde evine gitmek için metroya giren genç bir kız, istasyondaki banka oturarak beklemeye başladı. Bir süre sonra genç kız hızlıca gelen durağa yanaşan metroya binerek yola çıktı. Ancak genç kız 1 durak gittikten sonra cep telefonunu unuttuğu fark ederek metrodan indi. O esnada Mecidiyeköy istasyonuna genç kızın oturduğu banka genç bir kadın gelerek oturdu. Telefonu fark eden kadın bir süre baktıktan sonra kolundaki çantasıyla gizlediği cep telefonunu saniyeler içerisinde çaldı. Telefonu çantasına koyan kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi bacak bacak üstüne atarak beklemeye başladı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, cep telefonu bankta sahipsiz bir şekilde dururken genç yaşlardaki kadın geliyor. Banka oturan kadın telefonu fark ediyor. Etrafına bakan kadın kısa bir sonra telefona dokunurken, diğer kolundaki çantayla da gizliyor. Ardından telefonu çalan hırsız kadın, çantasına koyuyor. Bacak bacak üstüne de atan kadın etrafa bakarak beklemeye devam ediyor.

Öte yandan telefonunu unuttuğu yere gelen genç kız, bankta olmadığını görünce durumu metro görevlilerine bildirdi. Görevliler yaklaşık 1 buçuk saat boyunca telefonda takılı hattın olduğu numarayı aradı. Aramaların reddedilmesinden bir süre sonra telefon tamamen kapatıldı. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini alan genç kız, Şişli Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.

Çalınan cep telefonun genç kıza ağabeyi tarafından 2 ay önce doğum günü hediyesi olarak alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kadın hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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