30.4 C
Istanbul
01.08.2019
Anasayfa GÜNCEL Genç müzisyen otel odasında ölü bulundu

Genç müzisyen otel odasında ölü bulundu

Müzisyen Fırat Şallı Marmaris'te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Vücudunda darp veya yara izi olmayan Şallı'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

birgun.net birgun.net

Marmaris’teki eğlence mekanlarında batari ve gitar çalan, Balıkesirli müzisyen Fırat Şallı, İçmeler Mahallesi’nde kaldığı apart oteldeki odasında, temizlik personelince yatağında haraketsiz yatarken bulundu.

Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Şallı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin yaptığı incemede vücudunda herhangi bir darp ile kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Şallı’nın cesedi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölümü şüpheli bulunan Şallı’nın cansız bedeni, daha sonra nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin, Fırat Şallı’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,709AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Genç müzisyen otel odasında ölü bulundu

birgun.net -
Marmaris'teki eğlence mekanlarında batari ve gitar çalan, Balıkesirli müzisyen Fırat Şallı, İçmeler...
Devamını Oku

‘Kapıyı geç açtığı için’ eşini bıçaklayan erkek tutuklandı

birgun.net -
Aksaray'da balkondan atlayan 19 yaşındaki Aysel Baydar'ı, işten eve dönen eşi Bahtiyar...
Devamını Oku

Ezhel’den Norm Ender polemiğine dair açıklama

birgun.net -
Müzik dünyasında bir süredir tartışılan Norm Ender-Ezhel polemiği tartışmasına, Ezhel'den yalanlama geldi.
Devamını Oku

Berat Albayrak’tan ‘faiz düşürme’ açıklaması: Dengelenme sürecinin pozitif etkileri

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların kredi faizlerini düşürme kararıyla ilgili...
Devamını Oku

TFF Süper Kupa’nın hakemi belli oldu

birgun.net -
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos'ta oynanacak TFF Süper Kupa maçını hakem...
Devamını Oku

WhatsApp’ta nokta işareti kullanmak kabalık mı?

birgun.net -
İnternet dilbilimcisi Gretchen McCulloch, insanların cep telefonu mesajlarının "nokta" işaretiyle sonlandırılmasını giderek...
Devamını Oku

Bilal Erdoğan: Bizim biz olmamız lazım

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının ve hayatının anlatıldığı...
Devamını Oku

Parasını alamadığı için iş makinesi kaçıran işçi, kilometreler sonra etrafı sarılarak durduruldu

birgun.net -
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı inşaat firmasından maaşını alamadığını öne süren işçi, park...
Devamını Oku

Erdoğan’ın Facebook hesabından yanlışlıkla canlı yayın yapıldı

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Facebook hesabından yanlışlıkla...
Devamını Oku

Hasta kılığında denetime çıkarak polikliniği kapatan rektörün acil servis ve spor salonunu da denetlediği ortaya çıktı

birgun.net -
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "hasta...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi