Genç öğretmen yaşamına son verdi

Nevşehir’de bulunan 24 yaşındaki Fatma Kabukçuoğlu kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Van’ın Aşkale ilçesinde sınıf öğretmeni olan 24 yaşındaki Fatma Kabukçuoğlu, Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde ağaca asılı halde bulundu.

Yaklaşık 1 yıldır Van’ın Aşkale ilçesindeki Güleçler İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatma Kabukçuoğlu, yaz tatilini geçirmek için ailesinin bulunduğu Nevşehir’in Kozaklı ilçesine geldi. Kabukçuoğlu, bu sabah evden çıkıp, yakındaki tepelik alana giderek, iple kendini ağaca astı.

Kabukçuoğlu’nu görenler, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ağaçtan indirilen Kabukçuoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kabukçuoğlu’nun cesedi yapılan incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.