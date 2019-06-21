Genç sanatçılar Soma’yı unutmadı: Bir gökyüzü düşün

Türk besteci ve piyanist Esin Aydıngöz’ün 13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşanan maden katliamında hayatlarını kaybeden 301 madenci ve babasız kalan çocukları için yazdığı “Bir Gökyüzü Düşün” bestesi dinleyicilerle buluştu.

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Söz, müzik ve düzenlemesi Aydıngöz’e ait olan ve beş yıl önce yazılan bu eser yıllar sonra Alize’nin sesiyle hayat buldu. İstanbul ve Los Angeles’ta sürdürülen çalışmalar sonunda şarkı, GNL etiketiyle yayınlandı. “Bir Gökyüzü Düşün” isimli tekli çalışmaya dijital platformlardan ve müzik marketlerden ulaşılabilir.

Esin Aydıngöz hakkında

Besteci, aranjör ve piyanist olan Aydıngöz, Los Angeles’ta çalışıyor. Disney’in yeni acapella grubu olan DCappella’nin yardımcı müzik direktörlüğünü üstlenen Aydıngöz, bir yandan film müziği çalışmalarına devam ediyor. Yanı sıra Los Angeles’ta bulunan Kadın Film Müziği Bestecileri Birliği’nin (AWFC) yönetim kurulunda görev almaktadır.

Alize hakkında

Endüstri mühendisi olmasına rağmen müzik tutkusunun peşinden koştan Alize, birkaç yıl önce DMC etiketiyle yayınlanan “Korkmalısın” isimli single çalışması ile sektöre giriş yaptı. Fransızca, İspanyolca, İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarıyla sahne çalışmalarına devam ediyor.