22.7 C
Istanbul
22.06.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Genç sanatçılar Soma'yı unutmadı: Bir gökyüzü düşün

Genç sanatçılar Soma’yı unutmadı: Bir gökyüzü düşün

Esin Aydıngöz’ün beş sene önce Soma katliamında hayatını kaybeden madenciler ve yetim kalan çocukları için yazdığı “Bir Gökyüzü Düşün” bestesi, Alize’nin sesi ile dinleyiciyle buluştu.

birgun.net birgun.net

Türk besteci ve piyanist Esin Aydıngöz’ün 13 Mayıs 2014’te Soma’da yaşanan maden katliamında hayatlarını kaybeden 301 madenci ve babasız kalan çocukları için yazdığı “Bir Gökyüzü Düşün” bestesi dinleyicilerle buluştu.

İlginizi çekebilir:  Pera Film’den Onur Haftası’na özel seçki: “Aldırış Etme”

Söz, müzik ve düzenlemesi Aydıngöz’e ait olan ve beş yıl önce yazılan bu eser yıllar sonra Alize’nin sesiyle hayat buldu. İstanbul ve Los Angeles’ta sürdürülen çalışmalar sonunda şarkı, GNL etiketiyle yayınlandı. “Bir Gökyüzü Düşün” isimli tekli çalışmaya dijital platformlardan ve müzik marketlerden ulaşılabilir.

Esin Aydıngöz hakkında

Besteci, aranjör ve piyanist olan Aydıngöz, Los Angeles’ta çalışıyor. Disney’in yeni acapella grubu olan DCappella’nin yardımcı müzik direktörlüğünü üstlenen Aydıngöz, bir yandan film müziği çalışmalarına devam ediyor. Yanı sıra Los Angeles’ta bulunan Kadın Film Müziği Bestecileri Birliği’nin (AWFC) yönetim kurulunda görev almaktadır.

Alize hakkında

Endüstri mühendisi olmasına rağmen müzik tutkusunun peşinden koştan Alize, birkaç yıl önce DMC etiketiyle yayınlanan “Korkmalısın” isimli single çalışması ile sektöre giriş yaptı. Fransızca, İspanyolca, İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarıyla sahne çalışmalarına devam ediyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,775AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Cumhurbaşkanlığı’ndan mektup açıklaması

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimleri öncesinde HDP'ye...
Devamını Oku

Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti’nin, CHP’nin teklifi farklı

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, " Gerçekleşen ulaşım ve...
Devamını Oku

Akşener: Mitil İstanbul’a değil, İmralı’ya atılmış!

birgun.net -
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçeli'nin Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi....
Devamını Oku

İngiltere’de protestocuyu itip salondan çıkaran bakan yardımcısı hakkında soruşturma açıldı

birgun.net -
İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Field, Londra'da iş çevrelerinin katıldığı bir yemekte...
Devamını Oku

CHP’li Kaya: ‘De’ ve ‘da’ hiç bu kadar ırkçı olmamıştı

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanlarıyla Haliç Kongre...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimine demokrasi dersi vereceğiz

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bizim demokrasi bağlamında dünyaya vereceğimiz bir...
Devamını Oku

Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes şampiyon oldu

birgun.net -
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7'nci ve son maçında Anadolu...
Devamını Oku

Leyla, bulunmadan 6-7 gün önce ölmüş: İstismar bulgusuna rastlanmadı

birgun.net -
Ağrı'da bayram için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız...
Devamını Oku

Gürcistan’da Parlamento Başkanı, protestolardan sonra istifa etti

birgun.net -
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Irakli Kobakhidze, 240 kişinin yaralandığı açıklanan protesto gösterileri sonrası...
Devamını Oku

Erdoğan: Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle kandırıyorlar

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi