Gençler ‘Umutsuzluğa alışma’ dedi

Özgürlüğümüzü geri alalım diyen gençler son zamanlarda işsizlik yüzünden artan intihar olaylarına dikkat çekmek için ülkenin çeşitli şehirlerinin merkezi noktalarına pankart astı.

İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Denizli’nin çeşitli yerlerinde pankart asan gençler yaptıkları açıklamada, “İş bulamayan üniversite mezunları, atanamayan öğretmenler, evine ekmek götüremeyen aile fertleri, artan pahalılık karşısında ne yazık ki yaşamlarına son veriyor” dedi.

Bu intiharların tek sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu söyleyen gençler tarafından, “Kendi parti üyelerini istedikleri gibi çeşitli işlere sokabilen, kendi milletvekillerinin çocuklarını sınavsız, mülakatsız üniversitelere hoca olarak atayan, Saray’dan atanan rektörlerin hiçbir vasfı olmayan eşlerini okul müdürü yapan, 18 yıllık AKP iktidarıdır” ifadeleri kullanıldı.

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Üniversite mezunu olmanın bir anlam ifade etmediğinin vurgulandığı açıklamada, “AKP’nin sömürü politikasından nasibini alan önemli bir kesimi de elbette gençlik oluşturuyor. Okullar ticari işletme öğrenciler ise müşteri konumuna getirildi” dendi.

Açıklama şöyle sonlandırıldı:

“Mezun olan gençlere istihdam sağlayamayan iktidar gençlerin canına kıymasına adeta göz yumuyor. Ancak kendi parti gençlik kolu üyelerine anında iş sağlayabiliyor. Bu düzen böyle gitmez! AKP’nin yandaş kollayan karanlık anlayışını parçalayalım geleceğimizi kazanalım”