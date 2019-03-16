Gençlik Örgütleri: Saldırılar karşısında boyun eğmedik, eğmeyeceğiz

Beyazıt ve Halepçe katliamları protestosunda gözaltında alınan Gençlik Örgütleri, AKP iktidarının yaratmak istediği korku iklimi karşısında boyun eğmeyeceklerinin mesajını verdi.

Beyazıt ve Halepçe katliamları protestosunda gözaltına alınan Gençlik Örgütleri, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. “Baskılar bizi yıldıramaz” yazılı pankartın asıldığı toplantı salonunda, üniversite öğrencileri gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı.

‘KORKMUYORUZ!’

Öğrencilerden açılış konuşmasını yapan Ezgi Ertürk, gözaltı sürecinde arama dayatmasından polisin fiziki ve sözlü sataşmasına kadar işkenceye maruz bırakıldıklarını söyledi.

Ters kelepçeli bir biçimde saatlerce gözaltı otobüsünde bekletildiklerini dile getiren Ertürk, bir polisin gizli gizli fotoğraflarını çekerek yayımladığını anlattı.

Daha önce katledilen üniversite öğrencisi Önder Babat için yapmak istedikleri anmada da aynı gözaltı ve işkencelere maruz bırakıldıklarını belirten Ertürk, “Bunların yıldırma ve korkutma operasyonu olduğunu biliyoruz ve buradan ilan ediyoruz; korkmuyoruz ve her gün gözaltına alınıp, işkenceye uğrasak da kendi üniversitemizde bize saldıranların karşısında olmaya, bu alanları savunmaya ve faşizme karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Katledilen arkadaşlarımızı anmaktan ve onların hesabını sormaktan da vazgeçmeyeceğiz” dedi.

‘SALDIRIDA BİR ÖĞRENCİNİN BACAĞI KIRILDI’

Gözaltına alınan 33 öğrenciden Mert Karatağ, Yeni Zelanda’da camide gerçekleştirilen katliamı kınayanların dün Beyazıt ve Halepçe Katliamları’nı protesto eden öğrencilere saldırdıklarını hatırlatarak, “Aslında bizi gözaltına alarak katliamlar konusunda nerede saf tuttuklarını bize gösterdiler” diye konuştu. Polis saldırısında bir arkadaşlarının bacağının kırıldığına dikkat çeken Karatağ, gözaltı sürecinde ters kelepçeli bir biçimde darp edildiklerini ve psikolojik baskıya maruz bırakıldıklarını anlattı.

‘SALDIRILARIN ARKASINDA SARAYIN ÜLKEYİ YÖNETEMEME KRİZİ VAR!’

Gözaltına alınan ve polis darbından yüzünde morluklar oluşan öğrenci Zehra Aydemir, Önder Babat anmasından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne süregelen bir saldırı zinciriyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Bütün bu saldırıların arkasında Saray’ın ülkeyi yönetememe krizinin yattığını kaydeden Aydemir, devrimci öğrencilerin bu saldırılar karşısında geri çekilmeyeceğini ve mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı. Aydemir, “Ne devrimci mücadelemizden ne de alanlarımızdan vazgeçeceğiz” dedi.

‘ÖZGÜR BASIN YILMAYACAK!’

Gazete Yolculuk Muhabiri Buse Söğütlü de, birçok basın emekçisi gibi haber takibi yapmak üzere gittiği anmada darp edilerek gözaltına alındığını belirtti. Kendisiyle birlikte Özgür Gelecek Muhabiri Taylan Öztaş’ın da gözaltına alındığını belirten Söğütlü, özgür basın emekçileri olarak bu saldırılar karşısında yılmayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Gençlik Örgütleri adına açıklamayı Abdülillah Umaç okudu. Memleketin dört bir yanında meydana gelen toplumsal mücadeleleri devletin zor ve baskı aygıtları ile kontrol etmek isteyen AKP iktidarının Devrimci öğrenci hareketinden korktuğunu vurgulayan Umaç, şöyle konuştu:

“Bizleri gözaltı, tutuklama ve soruşturmalarla korku iklimi yaratarak sindirmeye çalışanlara cevap olarak direnişimizi Beyazıt’ta, kararlılığımızı Kadıköy’de gösterdik. Buradan da bir kez daha yineliyoruz: Devrimciler sizlerin baskılarına, yasaklarına, gözaltılarına boyun eğmedi, eğmeyecek! Üniversitelileri teslim alamayacaksınız!”