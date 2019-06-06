Genco Erkal 16 Haziran’da Frankfurt’ta

Çuval Dergisi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Genco Erkal’ın uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı Merhaba adlı müzikli oyunu, 16 Haziran Pazar akşamı saat 20.00’de Offenbach Capitol Tiyatro’da izleyicisi ile buluşacak.

Kuruluşunun 50. yılında Dostlar Tiyatrosu; tek kişilik oyunların ustası Genco Erkal’ın uyarladığı, yönettiği ve oynadığı yeni oyunu Merhaba’yı sahneye taşıyor. Merhaba adlı oyun, Genco Erkal’ın “Benim yazarlarım” dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor.

Müzikli bir gösteri olan Merhaba’da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri, piyano ve basklarnet eşliğinde seslendiriliyor.

Sahne tasarımını Cihan Aşar’ın, giysi tasarımını Özlem Kaya’nın, ışık tasarımını Hakan Özipek’in yaptığı oyunun müzik yönetimini ve düzenlemesini ise Yiğit Özatalay üstleniyor.