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26.07.2019
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Genco Erkal bir kez daha SSM sahnesinde

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Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) gerçekleştirdiği ve bu yıl üçüncü kez sanatseverlerle buluşan MÜZEDE SAHNE – Gösteri Sanatları Günleri; Genco Erkal’ın “Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar” adlı oyunuyla başladı. İstanbul boğazının oluşturduğu masalsı fonda sahnelenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi; izleyiciler oyun kapsamında, Fazıl Say ve Zülfü Livaneli başta olmak üzere birçok müzisyenin Nâzım Hikmet şiirlerinden yaptığı bestelere eşlik etti. Biletleri satışa çıktığı gün tükenen “Yaşamaya Dair – Bursa Cezaevi’nden Mektuplar” oyunu, istek üzerine MÜZEDE SAHNE etkinliğinin son günü sahnelenmek üzere bir kez daha programa alındı.

Nâzım Hikmet’in ölümünün 50. yıldönümü için Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği; ve Tülay Günal’la birlikte rol aldığı oyun 28 Temmuz Pazar saat 21.00’de ikinci kez SSM’de sahnelenecek.

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