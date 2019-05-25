Erdoğan’ın “Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız” sözlerine tepki gösteren Genco Erkal, “Hırsız, halkın verdiği mazbatayı seçilmiş başkanın elinden çalandır” dedi.

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) şaibeli şekilde iptal kararı verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, “Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız” sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Erkal, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “‘Hırsızlara bu işi bırakmayacağız’ demiş. Sen ne diyorsun be adam, kim hırsız, nerenden çıkarttın bu lâfı, senin yüksek yargıçların bile bu kadarını söylemeye yeltenmedi, sen hâlâ hırsız diyorsun. Hırsız halkın verdiği mazbatayı seçilmiş başkanın elinden çalandır” dedi.