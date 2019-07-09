Genel-İş Sendikası: Bergama Belediyesi suç işlemektedir!

AYCAN KARADAĞ

Genel-İş Sendikası 4 Nolu Şube, Bergama Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal’ın ‘işçileri baskı ve tehdit yöntemiyle Genel-İş Sendikası’ndan istifa edip, aynı iş kolundaki Hizmet-İş Sendikası’na üye olmaya zorlaması iddiaları sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bergama Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal’ın, “işçileri baskı ve tehdit yöntemiyle” Genel-İş sendikasından istifa edip, aynı iş kolundaki Hizmet-İş Sendikası’na üye olmaya zorlaması iddialarının ardından, Genel-İş Sendikası 4 Nolu Şube, Bergama Belediye Hizmet binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bergama Belediyesi önünde oturma eylemi başlatan Genel-İş Sendikası 4 Nolu Şube Başkanı Şükret Sevgener, basın açıklamasında yaptığı konuşmada, “Bergama Belediye Başkanı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak sözleşmelerine imza koyduğumuz İLO ilkelerini ihlal etmekte, onunla da kalmayarak Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 118’inci maddesine göre açıkça suç işlemektedir,” dedi.

“BASKICI VE OTORİTER YÖNTEMLERLE SONUÇ ALMAYA ÇALIŞMAKTIR”

Bergama Belediye Başkanı’nın Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak sözleşmelerine imza koyduğumuz ILO ilkelerini ihlal etmekte olduğunu ifade eden Sevgener, şunları söyledi:

“31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Bergama Belediye Başkanı seçilen Hakan Koştu’nun göreve başladığı 100 günlük icraatında göze çarpan ilk icraatlarından birisi, Anayasamızca ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 87 sayılı Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 2’nci maddesi ve 11’inci maddesinde tanımlanan, örgütlenme hakkının “serbestçe” kullanılması hükmünü tanımayarak ayaklar altına almasıdır,”.

Sevgener, “Bergama Belediye Başkanı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak sözleşmelerine imza koyduğumuz İLO ilkelerini ihlal etmekte, onunla da kalmayarak Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 118’inci maddesine göre açıkça suç işlemektedir. Bergama halkı, belediye başkanına Anayasamızca ve imzaladığımız İLO sözleşmeleri prensipleri ile güvenceye alınmış işçilerin en temel hakları olan sendikal haklarını gasp etmek için oy vermemiştir. Bergama belediye işvereni ve belediye bürokratları siyasi iktidarın yandaşı olan sendikaya işçiler baskı, zor, tehdit ve korkuyla üye yaptırmaya çalışmaktadır. Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na belediyede oda verilerek işçilerin iktidar gücüyle sindirilip istifa etmelerini sağlamaya çalışmak olsa olsa baskıcı ve otoriter yöntemlerle sonuç almaya çalışmaktır,” dedi.

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“İŞÇİLERİMİZİN HAKLARINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ”

Sendikal haklara saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Sevgener, “İşçinin sendika seçme özgürlüğünü elinden almayın. İşverenlerin ve siyasi iktidarların işçi sınıfı iradesine müdahale etmelerini engelleyelim. İşveren ve iktidar gücünü kullanarak sendikacılık yapmayı tarihe gömelim. Buradan belediyelerde çalışan tüm işçilere sesleniyoruz; iradenize ipotek koymaya çalışanlara karşı çıkın, baskı ile şu veya bu sendikaya üye olmayın. Sizi baskıyla, tehditle ve korkutmayla herhangi bir sendikaya üye olmaya zorlayanlar, hem Türk Ceza Kanunu’na hem de altına imza attığımız İLO sözleşmelerine göre açıkça işlemektedirler. Bergama Belediyesi’nde 20 yıldır örgütlü ve yetkili olarak haklarından ödün vermediğimiz işçilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız. İşçilerin kendi sendikalarını seçebilme özgürlüklerinin baskı ve tehdit ile önüne geçilmesi insanlık suçudur, bu suçun işlenmesine göz yummayacağız. Buradan Bergama Belediyesi işverenlerine tekrar sesleniyoruz. İşçilerin sendika seçme özgürlüğüne ve sendikal haklarına saygı gösterin ve işçi düşmanı, emek düşmanı uygulamalarınızdan derhal vazgeçin” şeklinde konuştu.