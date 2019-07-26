Genel İş’den Aliağa işçileri için iş bırakma eylemi

AYCAN KARADAĞ

Aliağa Belediyesi’nde işten çıkarmalar devam ediyor. En son kadrolu ve şirket çalışanı 179 işçinin işine son veren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar dün sekiz işçiyi daha teknolojik gelişmeler ve belediye gelirlerinin azalmasını gerekçe göstererek işten çıkardı.

İşten çıkarılan işçi sayısı toplamda 187 oldu. Genel İş İzmir 5 No’lu Şube’de örgütlü toplam 179 işçinin işten çıkarılması nedeniyle işçilerin Demokrasi Meydanı’nda başlattıkları direniş devam ediyor. İşçiler imza kampanyaları ve bildiri dağıtımları ile işe geri dönmek için mücadele ediyor.

Öte yandan Genel-İş Sendikası, İzmir’de büyük bir eylem yapmaya hazırlanıyor. Sendika, Konak Meydanı’nda büyük katılım ile eylem gerçekleştirmek iki saat iş bırakarak Aliağa’da işten çıkartılan 187 işçinin geri dönmesini talep edecek.

Konu hakkında BirGün’e açıklamalarda bulunan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Sadece Aliağa’da değil İzmir genelinde büyük bir eylem yapmak istiyoruz. İsteğimiz Konak Meydanı’nda büyük bir katılım ile eylem gerçekleştirmek. İki saat iş bırakacağız ve Aliağa’da işten çıkartılan arkadaşlarımızın tekrar işlerine geri dönmelerini talep edeceğiz. Bu konu önümüzde hafta netleşecek. Daha kararını almadık” dedi.