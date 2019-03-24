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24.03.2019
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Genel Müdürün açıklamaları Zaytung haberi gibi

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Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez kamudaki değişimi göstermek için krevatsız geldiğini söylediği konuşmasında Varlık Fonu’na ilişkin olarak hiç kimsenin tanımlayamadığı, ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi yapıyoruz dedi. Varlık fonunun rakamlarının şeffaf olmadığını ise itiraf etti. Bir de Varlık Fonu’na isim önerdi. Devlet AŞ.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, yaptığı konuşmada, kamudaki değişimi göstermek için ortak bir karar alarak bu programa kravatsız geldiklerini söyledi.

Öte yandan Genel Müdür Sönmez Varlık Fonu’nu kimsenin tanımlayamadığını ne olduğunu bilmediğini vurguladı. Türkiye Varlık Fonu’nun 1923’ten bu yana ülkenin finansal sektördeki en heyecanlı hikayesi olduğunu belirten Sönmez, “Hiç kimsenin tanımlayamadığı, ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi yapıyoruz ama dünyada bunun örnekleri var ve dünyadaki standartlara getirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

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Varlık Fonu, Türkiye ekonomisinin mucize çözümü değildir ama Türkiye ekonomisindeki en önemli kilit taşlarından biridir.” ifadesini kullanan Sönmez, bu kilit taşını büyüteceklerini vurguladı.

Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Varlık Fonu banka değildir, kredi vermez. Merkez bankası değildir, para politikası belirlemez. Hazine değildir, devlet için borç bulmaz. Buraya maaşlarınızdan kesintiler gelmez. Özelleştirme idaresi değildir. Hepsinin farklı farklı yetkileri, yol haritaları vardır. Hepsi çok değerli kurumlardır. Varlık Fonu, Türkiye’nin stratejik yatırım platformudur, finansal güç merkezidir. Bunun için sermaye getirisi peşindedir. Bunun için portföy şirketlerindeki değer yaratımı, Türkiye’nin stratejik yatırımlarına katkıda bulunma, Türk şirketlerinin nasıl bölgesel ve global liderler haline getirileceğinin peşindedir.”

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