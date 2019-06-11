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11.06.2019
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George R. R. Martin’in video oyunu projesi ‘Elden Ring’ duyuruldu

birgun.net birgun.net

Geçen haftalarda final yapan Game of Thrones dizisinin yazarı George R.R. Martin serinin son kitabının piyasaya sürülmesi beklenirken, yeni bir video oyunu projesinde yer alacak.

Elden Ring adıyla piyasa sürülecek olan video oyunu Martin’in uzun bir zaman sonra Game of Thrones dışında yaptığı ilk proje olacak.

Dark Souls’un geliştiricisi From Software’in danışmanlığında hazırlanan proje, Xbox tarafından duyuruldu. Elden Ring’de oyuncular yeni krallıklar keşfederek, her bir krallığın hükümdârını öldürdüğünde de yeni güçler kazanacak.

Dünya çapında ünü olan Game of Thrones dizisinin hayranları ise Martin’den serinin son kitabını beklerken, video oyunu projesiyle dönüş yapmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada Martin’e “Önce kitabı çıkar” mesajları yağdı.

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