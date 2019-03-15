17.03.2019
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“Gerçek işsiz sayısı dünyadaki 94 ülkenin nüfusundan fazla”

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Fotoğraf: Arşiv

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak işsizlik rakamları ile ilgili açıklamasında, “İşsiz sayısındaki ve işsizlik oranındaki artışlar, 2009 krizinden bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı” ifadelerini kullandı.

Öztrak, yazılı açıklamasında, TÜİK’in açıkladığı 2018 Aralık dönemi işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

İş gücü istatistiklerine göre, Türkiye’de işsiz sayısının önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artarak, 4 milyon 302 bin kişiye ulaştığını belirten Öztrak, işsizlik oranının ise aynı dönemde 3,1 puan artış göstererek, yüzde 13,5 olduğunu aktardı.

Türkiye’nin bu oranla dünyadaki 182 ülke içerisinde işsizliğin en yüksek olduğu 31’nci ülke olduğuna dikkati çeken Öztrak, “İşsiz sayısındaki ve işsizlik oranındaki artışlar, 2009 krizinden bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı.” değerlendirmesini yaptı.

İşsiz sayısı 4 milyon 302 bine çıktı: Cumhuriyet rekoru

Resmi işsizlik rakamlarının yanı sıra iş bulmaktan ümidini kestiği için ya da diğer nedenlere iş gücü piyasasından kopanların da hesaba katıldığında, “geniş tanımlı işsiz sayısı”nın da önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyona yakın artış göstererek 6,6 milyon kişiye ulaştığını savunan Faik Öztrak, şunları kaydetti:

“Geniş tanımlı işsizlik oranı ise aynı dönemde 2,7 puanlık artışla yüzde 19,3’e gelmiştir. Dahası, bu sayının üzerine eksik ve yetersiz istihdam edilenler ile mevsimlik istihdam edilenler eklendiğinde Türkiye’deki gerçek işsiz sayısı 8 milyona dayanmaktadır. Türkiye’deki gerçek işsiz sayısı dünyadaki 94 ülkenin nüfusundan fazladır.

Son bir yılda yüz binlerce insan işsiz kalırken, ailelerin bin bir emekle yetiştirdiği gençlerimiz iş bulamazken, ülkede çalışanların sayısında rekor düşüşler yaşanırken, saray yönetimi ‘dengelendik, dengeleniyoruz’ diyerek vatandaşla adeta dalga geçmektedir. Milletten kopan saray yönetimi, yurttaşlara dürbünün tersiyle bakmakta, hayat pahalılığı ve işsizlik arasında sıkışıp kalan insanlarımızın sesini işitmemekte, yalan üstüne yalan söyleyerek, milletin gerçeklerinin üstünü kapatabileceğini sanmaktadır. Resmi verilerle dahi krizin milletimizin üzerine yüklediği yük artık saklanamamaktadır. Vatandaşlarımız, seslerini 31 Mart’ta sandıkta duyuracaktır.”

KaynakAA
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