Gerçek yeni bir başlangıç

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçim sonuçlarının tüm taraflarca kabul edilmesi ardından ilk kez BirGün’e konuştu. Erdoğan’ın 1994’te başladığı yolculuk ardından 25 yıldır aynı geleneğin elinde bulunan İstanbul’u yeniden alan il başkanı olarak da siyasi hafızalara kazınan Kaftancıoğlu, kentin yeni bir başlangıç yapacağını söylüyor.



Örgütünün beş buçuk aydır sandık ve seçim güvenliği için hazırlandığını kaydeden CHP İstanbul İl Başkanı, o yüzden sandıklar açıldığında çok rahat olduklarını söyledi. “Biz aslında farkı biraz daha fazla bekliyorduk” diyen Kaftancıoğlu, “AA’nın ve AKP’nin yaptığı manipülasyonlara karşı Ekrem Bey’le birlikte çok iyi bir süreç yürüterek meselenin üstesinden gelmeye başardık. Bizim için süreç hala devam ediyor, bitmiş değil. Bütün itirazlar vs. yapıldıktan sonra, süreç nihayete erecek ve İstanbul yeni başkanıyla gerçek manada buluşacaktır” ifadelerini kullandı.



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Bundan sonra ne olacağı hakkında da mesaj veren Kaftancıoğlu, şunları söyledi: “İstanbul’u hakikaten yeni bir başlangıç bekliyor. Bu yeni başlangıç da herkesin, her kesimin yerel yönetimden eşit hizmet alacağı, belediye kaynaklarının doğru kullanılacağı, belediyede üretilen rantın İstanbul halkıyla eşit paylaşılacağı ve öncelikli yatırımların doğru biçimde yapılacağı bir dönem olacak.

Mesela trafik problemi varken kanal İstanbul’un projeye alınmayacağı, birilerine sırf para kazandırmak için İstanbul halkının aleyhine olan işlerin ihale kılıfı altında verilmeyeceği bir dönem başlıyor. Artık insanların birbiriyle paylaşarak, kaynaşarak yaşayacağı bir dönem başlıyor. İstanbul bundan sonra bir barış kenti olacak.”