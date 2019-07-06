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06.07.2019
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Geri dönüştürmede en başarısız 20 ülke içindeyiz

Türkiye çöpünün sadece yüzde 1’ini geri dönüşüme yolluyor, gerisini ise katı atık sahasına gönderiyor. Türkiye, plastik atıkları geri dönüştürme konusunda en başarısız ilk 20 ülke arasında

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Çin’in plastik çöp ithalatını yasaklamasının ardından Türkiye’nin, Asya ve Avrupa’dan aldığı plastik çöp miktarı son 2 yılda 5 kat arttı. Ancak kendi çöpünün bile sadece yüzde 10’unu dönüştürebilen Türkiye bu alanda en kötü 20 ülke arasında bulunuyor. Diğer yandan Akdeniz’in en kirli sahilleri ülkemizde.

Türkiye’deki plastik atık ithalatı 2016 yılının başında 4 bin ton olurken, 2018 başında aylık 33 bin tona yükseldi. Aynı yılın ortalarında aylık 20 bin tona gerileyen plastik atık ithalatı son iki yıl içerisinde 5 kat artış gösterdi. Türkiye’ye en fazla plastik atık ihraç eden ülkeler ise sırasıyla, İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, Slovenya, Fransa ve Japonya oldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) 2015 yılında dair verileri, Türkiye’nin çöpünün sadece yüzde 1’ini geri dönüşüme yolladığını, gerisini ise katı atık sahasına gönderdiğini gösteriyor.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Türkiye plastik atıkları geri dönüştürme konusunda en başarısız ilk 20 ülke arasında.

Çöp içinde yüzülecek

Çöpleri toplamakla yükümlü belediyeler, 2016’da 31 milyon ton çöp topladılar. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre bu çöplerin sadece yüzde 9,8’i geri dönüşüme gönderildi.

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Çukurova Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, plastik atıkların Akdeniz’de izini sürüyor. Türkiye sahillerin tüm Akdeniz’deki en kirli sahiller olduğunu aktaran Doç.Dr. Gündoğdu’nu bunun nedenlerini tarımsal faaliyetler, az gelişmiş altyapı, kentleşmede artış ve yetersiz çöp değerlendirme politikalarına bağlıyor.

Gündoğdu, geri dönüşümün çözüm olmadığını, tek çözümün plastik atıkları azaltmak olduğunu kaydederek, “Aksi takdirde Akdeniz sahillerine gelen Avrupalılar da dâhil herkes kendi çöpünde yüzmek zorunda kalabilir” dedi.

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