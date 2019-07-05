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06.07.2019
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Gerici Akit yazarı Dilipak hakkında soruşturma

birgun.net birgun.net

İktidara yakınlığıyla bilinen Gerici Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kaleme aldığı “8 Mart’ta ne oldu?” başlıklı yazısına soruşturma başlatıldı.

Dilipak yazısında, “Bizde 8 Mart 2016’da ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ ile önce feminist gösteriye, ardından gay ve lezbiyenlerin, fahişelerin sokaklara çıktıkları bir gösteriye döndü. Bunların aile diye bir meseleleri yok. ‘İffet’le dalga geçiyorlar, fahişelikten yanalar. Bunu özgürlük olarak görüyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Dilipak hakkında CİMER’e yapılan başvuruda, “Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’tan ve yazısını yayımladığı için gazetesi Akit’ten şikâyetçiyim. Alenen insanları, özellikle de kadınları aşağılayan, bölen bir yazı ele almış. Bu gazeteyi okuyan insanları kin ve nefret söylemleriyle etki altına alarak, halkın bir bölümüne karşı kışkırtmıştır. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve bu yazıyı bugün ele alması tamamen kasıtlıdır. Yazısında, ‘Bizde 8 Mart 2016’da ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ ile önce feminist gösteriye, ardından gay ve lezbiyenlerin, fahişelerin sokaklara çıktıkları bir gösteriye döndü. Bunların aile diye bir meseleri yok. ‘İffet’le dalga geçiyorlar, fahişelikten yanalar’ ibareleri geçiyor. Bunun düşünce ve fikri özgürlüğü ile alakası olmadığını ve insanları, özellikle de kadınları aşağıladığını düşünüyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim” denildi.

Gerici Akit yazarı Dilipak: 8 Mart yürüyüşlerine katılanlar, fahişelikten yanalar

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