Gerici Nurettin Yıldız, İleri Haber’in Twitter hesabını askıya aldırdı

Gerici Nurettin Yıldız’ın telif şikayeti üzerine İleri Haber’in Twitter hesabı 24 saate yakın bir süre önce askıya alındı. İleri Haber adına açıklama yapan Can Soyer, “Twitter, sadece İleri Haber’i değil, onun takipçisi olan ve haber alma hakkını engellediği yüz binin üzerindeki kullanıcısını da mağdur ettiğinin farkına varır belki” dedi.

İleri Haber’in Twitter hesabı, 24’e saate yakın süredir askıya alındı. Twitter, gazetenin hesabını askıya alma gerekçelerinden biri olarak, haberi yapılan Nurettin Yıldız’ın gerici fikirlerini savunduğu videoyla ilgili telif hakkını gösterdi. Nurettin Yıldız’ın birden fazla video haber hakkındaki telif şikayeti, haber alma hakkı ve habercilik sorumluluğu gereği kamuoyuna duyurulmuşken, Twitter yönetiminin konuyu telif hakkı çerçevesinde değerlendirmesine okurlardan da tepki geldi.

‘MESLEĞİMİZ BÖYLE ÖRNEKLER YARATMAYA DEVAM EDECEK’

İleri Haber adına bir açıklama yapan Can Soyer, “Biri çocukların evlendirilmesini savunan sözler sarf ettiğinde, her yerde haber olur; kimse ‘ama bu onun özel içeriği, telif hakkına girer’ demez; gazetecilik tarihi bu tür skandalların halka duyurulması örnekleriyle doludur ve mesleğimiz böyle örnekler yaratmaya devam edecektir.” dedi.

Soyer, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Zorunlu bilgilendirme: İleri Haber’in Twitter hesabı @ilerihaber 24 saat önce askıya alındı ve hala askıda. Gerekçe ‘telif haklarının ihlali’. Böyle denince herkes hak verebilir tabi, ama işin aslı habercilik ve kapitalist mülkiyet hakkına yaslanan kurnazlık arasında. Şöyle…

Şikayete konu olan tweetlerden biri çocukların evlendirilebileceğini savunan Nurettin Yıldız’ın Youtube kanalında yayınladığı videodan bir parçanın haberleştirilmesi. Çünkü sözlerinin haber değeri var, gazetecilerin haber yapmak diye bir işi var, halkın ise haber alma hakkı var

İşte Nurettin Yıldız, ‘bu video benim özel içeriğimdir ve benden izinsiz olarak kullanılmıştır’ diyerek telif şikayetinde bulunuyor; Twitter ise video neymiş, ne amaçla kullanılmış, ne kadarı kullanılmış, ihlal mi haber mi diye incelemeden şikayeti kabul ediyor.

Nurettin Yıldız mahkemeye gitse ve telif şikayetinde bulunsa hiçbir şey elde edemeyeceğini bildiği için, Twitter’ın bu boşluğunu kullanıyor, mülkiyet düzeninin en kutsal kavramlarından birini kullanarak kendi gerici ve sapkın fikirlerinin haberleştirilmesini engellemiş oluyor.

Oysa habercilik, Nurettin Yıldız’ın sözlerinin ve eylemlerinin halka duyurulmasıdır; bu sözleri ve eylemleri ‘benim özel içeriğim’ diyerek telif hakkı gibi gösteremez. Üstelik “özel içerik” diye etiketlenen videonun tamamı da değil, 30-40 saniyelik bir kısmı kullanılmışken…

Biri çocukların evlendirilmesini savunan sözler sarf ettiğinde, her yerde haber olur; kimse ‘ama bu onun özel içeriği, telif hakkına girer’ demez; gazetecilik tarihi bu tür skandalların halka duyurulması örnekleriyle doludur ve mesleğimiz böyle örnekler yaratmaya devam edecektir.

Burada Twitter’ın tekrar değerlendirmesi gereken bir hukuki pozisyon ve özgürlük yaklaşımı söz konusu. Twitter çoğunlukla, ‘şimdi başımıza iş almayalım’ diyerek gelen şikayetlerin içeriğini ve mahiyetini incelemeden kullanıcıdan tweeti silmesini istiyor. Algoritma öyle diyorlar…

Bir aralar, saçma sapan şikayetlerle birçok hesabın uçurulduğunu da hatırlıyoruz; o da aynı algoritmanın sonuçlarıydı, birileri saçma gerekçelerle şikayet ediyor ve algoritma bu şikayetler haklı mı değil mi diye düşünmeden basit matematiksel karşılaştırmalarla hesabı uçuruyordu.

Bunun ifade özgürlüğüne ağır bir saldırı olduğu, bu yetkinin böyle sorumsuzca ve algoritma hesabıyla kullanılamayacağı, özellikle Türkiye gibi faşizme koşan ülkelerde muhalefetin sesinin kısılmasına katkı sunduğu, iktidar trollerinin ve yargısının ekmeğine yağ sürdüğü çok açık.

İleri Haber şikayetlerle ilgili başvurusunu yaptı; sürecin hızla sonuçlanmasını bekliyoruz. @Twitter sadece İleri Haber’i değil, onun takipçisi olan ve haber alma hakkını engellediği yüz binin üzerindeki kullanıcısını da mağdur ettiğinin farkına varır belki. @Policy“