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16.06.2019
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Gerici saldırganlığa boyun eğmeyeceğiz

TMMOB Yerel Kadın Kurultayı gerici basın yayın organları tarafından hedef gösterildi. TMMOB Başkanı Koramaz, hukuki girişimlerde bulunduklarını söyledi

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Anıl VARLI

Mardin’de TMMOB tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Kadın Kurultayı gerici basın tarafından hedef gösterildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “TMMOB üyesi kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının bu değerli çalışması, son yıllarda iktidardan aldıkları cesaretle giderek hoyratlaşan bazı gerici odakların hedefi olmuştur. Gerici yalanlara ve saldırganlığa boyun eğmeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi.

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“Haberlerde yer alan asılsız bilgilerle toplumu kışkırtmaya yönelik bu gerici yaklaşımı kınıyoruz” diyen Koramaz, gerici ve saldırgan tutum karşısında hukuki girişimlerde bulunduklarını söyledi. Koramaz, Türkiye’deki kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki ve toplumsal yaşamda karşı karşıya kaldıkları toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri temelinde yaşanan sorunlara çözüm aramak için 2009 yılından bu yana kadın kurultayları yaptıklarını belirtti. Kurultayda, il koordinasyon kurulları tarafından ülkedeki tüm kadın meslektaşlarının katılımının amaçlandığını vurgulayan Koramaz, “15 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Mardin Yerel Kadın Kurultay’ımıza ilişkin gerici odakların sahibi oldukları yerel ve ulusal basında çıkan haberlerde, tüm kadınlar ve farklı cinsiyet kimlikleri nefret duygularıyla hedef gösterildi” diye konuştu.

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