Gerici yazar Mehmet Şevki Eygi öldü

Gerici yazar Mehmet Şevki Eygi, 86 yaşında öldü. Eygi’nin ölümü üzerine sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim” dedi.

Son olarak Milli Gazete’de yazarlık yapan Eygi, 16 Şubat 1969’da ABD 6. Filosu’nun İstanbul’a demirlemesini protesto için yapılan mitinge gericilerin saldırısını kışkırtmasıyla tanınıyor. Eygi Kanlı Pazar olarak tarihe geçen, 2 işçinin yaşamını yitirdiği, 200 kişinin yaralandığı saldırı öncesinde Bugün gazetesinden cihat çağrısı yapmıştı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Eygi’nin 1959’dan itibaren Özel Harp Dairesi’nde Fethullah Gülen ile birlikte “komünizmle mücadele faaliyetleri” için görevlendirildiğini de Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin geçen yıl kendisiyle yapılan söyleşide doğrulamıştı.

ÖZEL HARP DAİRESİ İÇERİSİNDE GÖREVLENDİRİLDİ

Pekin 10 Aralık 2018’de yayımlanan söyleşide “Fethullah Gülen, Mehmet Şevki Eygi gibi isimler 1959’da Özel Harp Dairesi içerisinde görevlendirildi. Görevleri, ‘Yeşil Kuşak’ projesi çerçevesinde komünizmle mücadele faaliyetleriydi” demişti.

Eygi, 1960’lı yıllardaki Altıncı Filo’yu protesto eylemi sırasında gericileri şu sözlerle kışkırtmıştı:

“ “…Bilmiş olunuz ki, büyük fırtına patlamak üzeredir. Müslümanlar ile kızıl kafirler arasında topyekun savaş kaçınılmaz hale gelmiştir. İmtihan günleri gelip çatmıştır. Kaderden kaçmak, kurtulmak ne mümkün…Komünizm küfrüne karşı derhal silahlan. İslam’da askerlik ve cihad ihtiyari değildir, mecburidir. Allah ve ona kulluk borcunun içinde cihad farizasının da bulunduğunu bir an bile unutma. Stalin ve benzeri deccallerin piçleri olan kızıl veletler sokaklara dökülüp Türkiye’yi yıkmak isterlerse bütün Müslümanları karşılarında bulmalıdırlar… Onlarda taş, sopa, demir, molotof kokteyli mi var? Biz de aynı silahları kullanmaktan aciz değiliz…Herkes vazifeye koşsun, herkes komünizm küfrüyle savaşa hazırlansın. Komünistler ve onları destekleyen hain şahıs ve müesseseler kahr edilsin… Bir Müslüman yüz komüniste bedeldir. Müslümanlar, komünizmle çarpışan devlet kuvvetlerine yardımcı olsunlar…Not: “Bir şeyler” olursa, silahlar patlar patlamaz, vazifeye koşmaya çalışacağız. İnşallah kızıl kafirlerin, Deccal uşağı dinsizlerin tepelerine birer intihar uçağı gibi ineceğiz…”