Gericiler hedef gösterdi, Kaymakamlık iptal etti

Van’ın Gevaş Kaymakamlığı’nca daha önce 20-22 Haziran’da düzenleneceği duyurulan ‘GezginFest Van’a izin verilmediği açıklandı. Kaymakamlığın açıklamasında, “Huzur ve güven ortamı içinde etkinlik geçirilmesi için gerekli teknik şartlar sağlanamadığından organizasyona izin verilmemiştir” denildi. Öte yandan festival koordinasyonu ise teknik şartnamede yer alan her şeyi 10 Haziran’a kadar süreleri olmalarına rağmen erkenden yerine getirdiklerini aktardı.

GERİCİ PROPAGANDA

Binlerce kişinin katılımıyla geçen sene ilki gerçekleştirilen ve ülke kamuoyunda büyük beğeni toplayan festivalin bu yıl gerçekleştirilmesinin önünde yalnızca Gevaş Kaymakamlığı’nın iptal kararı olmadı. Ahlak Hareketi adında gerici örgütün karalamalarına da maruz kalan festival için dün şehir merkezindeki billboardlara Nur Suresi’nden alıntılarla “Festival Tuzağına Hayır” başlıklı ilanlar asıldı. Ayrıca “Gençlik Festivali mi, gençliğin felaketi mi?” başlığıyla dağıtılan el ilanlarında ise “Müslüman genç nesli koruyalım. Toplumumuzu içkiye ve ahlaksızlığa teşvik eden, yüce kitabımızı ve dini değerlerimize hakaret eden bu rezaleti durduralım” ifadeleri yer aldı.

Gezgin Fest tarafından tüm bu gelişmelere yönelik bir açıklama yapıldı. Güvenlik gerekçesiyle duyulan endişenin anlaşılabilir olduğunu ve bu noktada da tüm önlemlerin alınacağını sözlü ve yazılı olarak taahhüt edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, “Biz Türkiye’nin her ilinden yollara çıkıp Van’da buluşmak istiyoruz, bu ülkenin doğusu da batısı da kol kola şarkılar söylensin. 20 Haziran’ da festivalimizi tamamlamak derdindeyiz. Geçen sene tüm samimi desteklerini hissettiğimiz Sn. Van Valiliği, Gevaş Kaymakamlığı, Gevaş Belediyesi, Gevaş Jandarma Komutanlığımızdan tüm hassasiyeti tekrardan bekliyoruz. Tüm detaylı açıklama Van Valiliğimiz ve Gevaş Kaymakamlığımızla görüşmeden sonra yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

AKİT HEDEF GÖSTERDİ

Gerici Akit gazetesi de festivalin iptal haberini “İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi” başlığıyla sunarak hedef gösterdi.

Festival sahnesinde Selda Bağcan, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Can Gox, Duman, Ceza, Ezginin Günlüğü, Kurtalan Ekspres, Ahmet Aslan ve Grup Abdal gibi isimlerin sahne alacağı duyurulmuştu. İlk olarak 20-23 Haziran olarak duyurulan festival tarihleri 23 Haziran seçimlerinin açıklanmasının ardından 20-21-22 Haziran olarak yeniden düzenlenmişti.