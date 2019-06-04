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04.06.2019
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Gericilerin ‘cinsiyet eşitliği’ hazımsızlığı

Eğitim müfredatından kaldırılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bir kez daha hedef alındı. Programa katılanlar İstanbul Sözleşmesi’nin “Müslümanlara tehdit” olduğunu savunurken Erdoğan, “Feshedilebilir” dedi. KADEM’den bir yetkili söz almak isteyince yuhalandı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’nun, “Türkiye’nin değerleriyle mütenasip değil” diyerek sonlandırdığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projeleri’ni bir kez daha hedef tahtasına oturttu.

Haliç Kongre Merkezi’nde önceki gün STK temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesinin bağlayıcı olmadığını savunarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projeleri’ne karşı oluşan rahatsızlığı” anladığını söyledi. Sümeyye Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği’nden (KADEM) bir yetkili İstanbul Sözleşmesi ile ilgili söz almak isteyince salondakiler tarafından yuhalandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sümeyye Erdoğan’ın Başkan Yardımcısı olduğu KADEM’i karşı karşıya getirdi. Kamuoyu hafızasında, “Erkek adam kadına el kaldırmaz” ifadesini içerek cinsiyetçi kamu spotlarıyla yer eden KADEM yetkilisi, Erdoğan’ın cinsiyet eşitliği ile ilgili sözlerinin ardından yuhalandı.

MÜSLÜMANLARA TEHDİT

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen iftar programında söz alan Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkanı Adem Çevik, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi gerektiğini savundu. Her fırsatta kadın-erkek eşitliğini eleştiren Çevik, kadın haklarını güvence altına alan İstanbul Sözleşmesi’nin ailesiz bir toplum istediğini ileri sürerek sözleşmenin Müslümanların geleceği için tehdit oluşturduğunu iddia etti.

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FESHEDİLEBİLİR

Sözleşmeyi ve cinsiyet eşitliğini hedef alan konuşmaların ardından bir KADEM yetkilisi söz almak istedi. Kadın haklarını dini referanslarla açıklamaya çalışan ancak gerici çalışmaları nedeniyle eleştirilen KADEM’in yetkilisi salondakiler tarafından yuhalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan yükselen tepkiler üzerine, yuhalamaya gerek olmadığını söyleyerek “İstanbul sözleşmesi nas değildir, feshedilebilir” dedi.

SÖZLEŞME LAFTA KALDI

Türkiye, dinci vakıflar tarafından bir süredir hedef alınan ve son olarak iki gerici oluşumu karşı karşıya getiren İstanbul Sözleşmesi’ni 11 Mayıs 2011’de imzaladı.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla imzaya açılan sözleşme, aralarında İtalya, Fransa ve Hollanda’nın da yer aldığı 40 devlet tarafından imzandı. Bir Avrupa Konseyi sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nin tarafı olan Türkiye, sözleşmenin kendisine getirdiği yükümlülükleri yerine getiremedi. İstanbul Sözleşmesi’nin kadın-erkek eşitliği ve kadınların güçlendirilmesine ilişkin politikalar Türkiye’de etkili bir biçimde uygulanmadı.

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