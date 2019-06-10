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11.06.2019
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Gericilerin hedef göstermesiyle yasaklanan festivalle ilgili Valilik’ten açıklama

birgun.net birgun.net

Van Valiliği, 2019 yılında yapılması planlanan “Gezgin Fest Van Gençlik Festivali” organizasyonuna izin verilmediğini duyurdu. Gericiler, “Toplumumuzu içkiye ve ahlaksızlığa teşvik eden, yüce kitabımızı ve dini değerlerimize hakaret eden bu rezaleti durduralım” yazılı afişleri kent geneline astırmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, firma yetkililerinin ilgili kurumlarla yeterli koordinasyonu sağlamadığı öne sürüldü.

Firmanın gerekli izinleri almadan sosyal medya aracılığıyla hazırlıklara başladığı, koordinesiz ve plansız hareket etmeye devam ettiği iddia edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın hizmetleri kaliteli, etkin ve eksiksiz olarak alabilmeleri adına Gevaş Kaymakamlığımız tarafından firma temsilcileri ile görüşmeler yapılarak güvenlik başta olmak üzere bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususlar kendilerine iletilmiştir. Buna rağmen firma tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmemesi, başta güvenlik ile ilgili hususlar olmak üzere eksikliklerin tamamlanmaması üzerine Gevaş Kaymakamlığı tarafından söz konusu etkinliğe izin verilmediği firmaya bildirilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu süreç zarfında söz konusu etkinliğin yapılmasını isteyen veya istemeyen kesimleri, değerler üzerinden toplumumuzu kutuplaştıracak tartışmalardan uzak durmaya davet ediyoruz. Valilik olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir etkinlik geçirmeleri maksadıyla gerekli tüm çabaların gösterilmesine karşın firma yetkililerinin Kaymakamlığımız tarafından bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususları tamamlayamamaları dolayısıyla 2019 yılında yapılması planlanan Gezgin Fest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona izin verilmemiştir.”

NE OLMUŞTU?

Binlerce kişinin katılımıyla geçen sene ilki gerçekleştirilen ve ülke kamuoyunda büyük beğeni toplayan festivalin bu yıl gerçekleştirilmesinin önünde yalnızca Gevaş Kaymakamlığı’nın iptal kararı olmadı. Ahlak Hareketi adında gerici örgütün karalamalarına da maruz kalan festival için şehir merkezindeki billboardlara Nur Suresi’nden alıntılarla “Festival Tuzağına Hayır” başlıklı ilanlar asıldı.

Ayrıca “Gençlik Festivali mi, gençliğin felaketi mi?” başlığıyla dağıtılan el ilanlarında ise “Müslüman genç nesli koruyalım. Toplumumuzu içkiye ve ahlaksızlığa teşvik eden, yüce kitabımızı ve dini değerlerimize hakaret eden bu rezaleti durduralım” ifadeleri yer aldı.

Gericiler hedef gösterdi, Kaymakamlık iptal etti

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