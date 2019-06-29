Gerilim azaltma değil gerilim üretme bölgesi

Rusya ve Suriye’nin geçen eylül ayında operasyon yapmaya hazırlandığı, ancak Türkiye’nin girişimleriyle ‘silahsızlandırılmış bölge’ ilan edilmesi kararlaştırılan İdlib’de dinmeyen çatışmalar devam ediyor. Önceki gece Rusya ve Suriye’nin ortak operasyonu sırasında Türkiye’ye ait bir gözlem noktası hedef oldu ve bir asker yaşamını yitirdi. Ankara, bu gelişme sonrası Suriye ordusu mevzilerini vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Hama’nın kuzeybatısı ile İdlip’in batısı arasında yer alan 10 numaralı TSK Gözlem Noktası’nın Suriye ordusunun top atışına denk gelmesi sonucu 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Saldırı sonrasında rejim mevzilerinin ‘etkili şekilde’ vurulduğu belirtilirken, “Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir” denildi.

YORUM YOK

Sputnik’te yer alan habere göre ise Ankara’daki Rusya Büyükelçiliği’nin basın ataşesi İrina Kasimova, Rusya’nın Ankara’daki askeri ataşesinin Türkiye Genelkurmay Başkanlığı’na çağrıldığının doğru olup olmadığı sorusuna “Yorumumuz yok” yanıtını verdi.

TSK desteğindeki radikal İslamcı grupların Tel Rıfat’a ilerlediği sıralarda, İdlib’deki Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne yönelik Rusya destekli Suriye ordusunun bombardımanı şiddetlenirken, krizin bütün bir bölgeye sıçramasından endişe ediliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya’daki G20 zirvesinde buluşan Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump’ın Suriye’nin İdlib kentindeki durumu ve bu bağlamda Türkiye’yi ele aldığını belirtti.

KRİZ İÇİNDE KRİZ

Büyük kısmı El Kaide kökenli Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde olduğu İdlib’de Türkiye ve Rusya ortak devriye yapsa da, iki ülkenin pozisyonları birbirinden farklı. Olası operasyona karşı çıkan Ankara’nın bastırmasıyla Rusya, İran ve Türkiye’nin inisiyatifinde yürütülen Astana Zirvesi kapsamında Soçi’deki buluşmada İdlib’te çatışmalardan arındırılmış bölgeler kurulması kararı alınmıştı. Radikal İslamcı gruplar sık sık bölgeden Suriye mevzilerine saldırılar düzenlerken, Rusya ise Suriye birlikte operasyonlar düzenliyor. Her iki durum da Ankara-Moskova arasında karşılıklı krize neden oluyor.

ANLAŞMA İŞLEMEDİ

Buna karşın kentin, Türkiye ve Rusya için S-400 anlaşmasına dair politik bir anlamı mevcut. Rusya, Türkiye’nin S-400’leri almasına karşılık İdlib’de ‘silahsızlandırılmış bölge’ anlaşmasını kabul etmişti. Ne var ki eylül ayında varılan bu anlaşmanın fiili bir karşılığı olmadı. Rusya, ocak ayında yaptığı açıklamada söz konusu anlaşmanın uygulanmadığını resmi olarak bildirmişti.

Yine de iki ülke İdlib’de pozisyon alırken, ABD’nin dahil olduğu S-400 füzelerinin alımı konusunun etkilenmemesi için çabalıyor. Türkiye’nin ‘göç alırız’ söylemiyle İdlib’de çatışma istememesine karşılık Rusya da Suriye Devleti’yle beraber İdlib’deki cihatçılara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.