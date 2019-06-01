Germencik Hıdırbeyli’de JES Protestosu: Toprağımıza sahip çıkacağız

Aydın’ın Germencik ilçesinin Hıdırbeyli köyünde yapılan ÇED toplantısı yoğun protestolara sahne oldu. Maren Enerji’nin kapasite artırımı ve yeni jeotermal enerji santralına (JES) dair yapılan toplantı, yöre halkının ve yaşam savunucularının yoğun protestosu ile başladı. Toplantıya Hıdırbeyli köylülerinin yanı sıra Kızılcaköy, Tire Başköy, Çamköy ve Yılmazköy’den yurttaşlar da katıldı.

Toplantıda şirketinin hazırlattığı rapor, bölge sakinlerinin tepkisiyle okutulmadı. Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, artık yalanlara tahammüllerinin kalmadığını söyledi. Çetinkaya, birinci sınıf tarım arazisine, sulama sahasına, zeytinlik ve incirlik alanlarına santralların yapılamayacağını ifade etti.

Avukat Akın Yakan da, mevcut santralların bölgeye verdiği zararlara dikkat çekerek, yetkililerden görevlerini yapmalarını talep etti. Avukat Yakan, suç duyurusunda bulunduklarını da aktarırken, köylüler de toplantıda konuşma yaptı. Santrallara

neden karşı olduklarını dile getiren bölge sakinleri, JES istemediklerine dikkat çekti, “Havamıza, suyumuza, toprağımıza sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

Toplantının yapıldığı salonda Jandarma’nın aldığı yoğun güvenlik tepki çekerken, toplantı yurttaşların protestosuyla sonlandırıldı.