Gestaş’tan seçim günü sefer iptali

Gökçeada ve Bozcaada’ya ulaşımı sağlayan Gestaş, Bozcaada’dan 07:15, Geyikli’den 08:00 seferlerini iptal etti. Olumsuz hava koşulları gerekçesiyle bu seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Diğer seferlerin ise normal seyrinde yapılacağı bilgisi verildi.

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CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, karara tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Erkek, dün akşam itibariyle yüzlerce seçmenin Bozcaada’ya geçebilmek için Geyikli ve Ezine’de beklediğini belirterek “Yarın sabah 08.00 Geyikli – Bozcaada seferi de iptal edilmiş. Çok daha uzun Gökçeada seferi yapılacakken, deniz ve hava açısından en uygun saatin iptal edilmesinin hesabını sorumlulardan mutlaka soracağız. Gökçeada seferlerinde herhangi bir iptal yok. Oysa hava koşulları nedeniyle bir iptal olursa önce Gökçeada olur. Oraya sefer yapılabiliyorsa Bozcaada’ya daha rahat yapılabilir” dedi.

Yüzlerce seçmen Bozcaada’ya geçebilmek için Geyikli ve Ezine’de bekliyor. Yarın sabah 08.00 #Geyikli #Bozcaada seferi de iptal edilmiş. Çok daha uzun Gökçeada seferi yapılacakken, deniz ve hava açısından en uygun saatin iptal edilmesinin hesabını sorumlulardan mutlaka soracağız. — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) March 30, 2019