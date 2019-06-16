Gezegenleri keşfetmeye yeni başladık

BUSE İLKİN YERLİ

BBC Earth’ün yeni serisi Gezegenler (The Planets), sekiz gezegenin heyecan verici hikâyesini anlatırken, güneş sistemi tarihindeki en unutulmaz olayları film endüstrisinde çığır açan görsel efektleri kullanarak yeniden canlandırıyor.

TV platformları üzerinden yayın yapan BBC Earth kanalında izlenebilecek ‘Gezegenler’in yapımcısı Gideon Bradshow ile seriyi ve öne çıkanlarını konuştuk.

• Seride favori bölümünüz var mı?

Bir Noel’de hediye olarak teleskop gelmişti. Dürüst olmak gerekirse onunla çok uğraştım / onu çözmek için çok uğraştım. Birkaç gece sonra onu, çıplak gözle bakıldığında parlak bir yıldız gibi gözüken bir şey ile hizalamayı başardım. Ama teleskopta Satürn vardı ve halkalarının olanca ihtişamıyla dünyaya doğru eğilim halindeydi. Başka bir gezegenle ilk kez bağlantı kurduğun bu an oldukça önemli. Bu yüzden sanırım Satürn bölümü benim favorim olarak kalacak. Bu seriyi yaparken güzel olan şey; Satürn’ün ne kadar dinamik olduğunu ve nasıl halkalarının keyfinin çıkarılabileceği o nadir anda orada olup bunları gösterebilecek kadar ona yakın olmamızdı.

• Bize biraz bu seride izleyicileri nelerin beklediğini ve bu seriyi diğer bilim programlarından ayıranın ne olduğunu anlatabilir misiniz?

Eğer daha önce hiç, bir gezenin üzerinde durmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiysen, onlara yaklaşmak ve onların şaşırtıcı tarihi hakkında bir şeyler öğrenmek istediysen bu seri senin için. Bilgisayar gerçekten daha önce başardığımızın üzerinde betimlemeler ve görsel efektler oluşturuyor ve her şey etrafımızdaki gezegenlerde keşfettiğimiz ve onların üzerine geliştirilen son bilimsel görevlerden dayanak alıyor. Bu gerçekten ufuk açıcı bir gezi.

• Gezenler neredeyse bölümlerdeki karakterler gibi. Bunu bilerek mi yaptınız ve neden yaptınız?

Serileri incelediğimizde her gezegenin kendi zengin bir tarihi, kendi kişisel büyüme hikâyesi ve anlatacak yeni bir şeyi olduğunu fark ettik. Bunu fark ettikten sonra gezegenleri bir yaşam hikâyesinin birer kahramanı gibi hayal etmek kaçınılmazdı. Mars’ın tragedyası gibi, Dünya ile birlikte iki kız kardeşten biri olarak doğdu. Onların hayatları ters aynalar gibi; birinin ümit verici bir başlangıcı vardı. Yalnızca su kaybetmek için (Mars), diğerinin başlangıcı zehirli bir karmaşaydı; büyüyüp serpilince yaşayan okyanuslu bir dünyaya dönüştü (Dünya).

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• Programı hazırlarken sizin için önemli bir bölüm var mıydı, yeni bir şey öğrendiniz mi?

Bence önemli olan şeylerden biri Mars filminin ilk toplantıları olabilir. Her yaratıcı çabada içgüdülerine yönelmek, cesur çağrılar yapıp en iyiyi ummak zorundasın. Ancak kurgu odasına kadar elinde gerçekten neyin olduğunu asla bilemiyorsun. Mars’ın yönetmeni Stephen Cooter’ın dahi kurgucusu Graeme Dawson ile düzenlediği toplantıda bize gösterdiği bir an vardı. Ondan sonra hikâyenin gerçek akışını görebildik, VFX ve Bleeding Fingers’dan fantastik orijinal müziğin sıkı sıkıya bütünleşmesi daha önce görmediğim bir şekilde bağlamaya başladığım andı. Bence ondan sonra hepimiz biraz rahatladık, içgüdülerimizin doğru olduğunu biliyorduk.

Gideon Bradshow

• Sizce seyircinin bu diziden alması gereken en önemli şey ne?

Sadece gezegenlerimizin nasıl dinamik ve birbiriyle bağlantılı oldukları. Dizinin etrafında dönüp durduğu tema bu. Gezegenler bizim geniş çevremizin bir parçası ve onlarla fark ettiğimizden daha çok etkileşim içindeyiz.

• Sizce uzay hakkında öğrenme şeklimizde herhangi bir değişiklik var mı?

Bu sadece uzayda yapılan araştırmalardan Dünya’ya geri gönderilen katıksız bilgi. Bu sıra dışı keşif zamanına göre yaşıyoruz. Geçen birkaç yılda Mars’ta, Merkür’de, Jüpiter’de, Satürn’de ve Pluton’da bile görevler başardık. Her gittiğimizde sürprizler yaşadık. Kim bilebilir ki şu uzak Pluton’un bu kadar çarpıcı olabileceğini? Bu kadar canlı ve aktivite dolu olacağını. Keşfetmeye devam etmeliyiz çünkü keşfetmeye daha yeni başladık. Rönesans görevlerinden ne kadar çok şey öğrendiğimize bakın.

• Uzaya gezmeye gidebilseydiniz, nereye giderdiniz?

Uranüs’ün minicik, küçük uydusu Miranda’ya bir geziyi tercih ederdim.

• Neden?

O kadar küçük ki, yüzey ağırlığı Dünya’da sadece 1/100 thof’a denk geliyor, ama Güneş Sistemi’ndeki en uç en çeşitli manzaralardan birine sahip. 20 kilometre yükseklikte bir uçurum buluna Verona Rupes adında bir yer var, Güneş Sistemindeki en yüksek yamacı oluşturuyor. Kendimi oradan atıp Uranüs’ün düşük yer çekiminde yavaşça savrulup gökyüzünde sessizce asılı kalmak isterdim.