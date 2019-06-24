Gezi davası başlıyor

Haziran Direnişi’nden 6 yıl sonra açılan Gezi davası bugün başlıyor. Dava kapsamında Taksim Dayanışması üyeleri dahil 16 kişi “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla yargılanıyor.

Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmesiyle başlayan direnişin üstünden 6 yıl geçmesine rağmen AKP iktidarının Gezi Direnişi’ni karalama ve kriminalize etmeye yönelik çabası sürüyor. Direnişin ardından yüzlerce dava açılıp hepsi sonuçlanmasına rağmen yıllar sonra Taksim Dayanışması üyeleri ile Kavala ve Aksakoğlu’na geçen günlerde yeniden dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün ve yarın Silivri Ceza İnfaz Kurumları’nın karşısındaki duruşma salonunda görülecek.

Kimler yargılanıyor

Delilleri toplayan savcı ve polislerin FETÖ zanlısı olduğu davada şu isimler yargılanıyor: Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekci, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi.

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Gezi’nin müdürleri Bylock’çu

Gezi Direnişi sırasında eylemcilere saldıran ve fezlekeleri hazırlayan polis müdürlerinde ByLock çıktı. İddianamede Beyoğlu’ndan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli’nin yanı sıra, dönemin Güvenlik Şube Müdürü Mithat Aynacı, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Akçal, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Muhammed Fatih Sarıyıldız ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Avcu’nun Bylock kullanıcısı oldukları ifade edildi.

Absürd suçlamalar

İddianamede Gezi direnişinin sembolü haline gelen pek çok eylem, savcı tarafından suçmuş gibi sunuldu. Müzik ve dans etkinlikleri, polise çiçek verme eylemi, sendikaların iş bırakması ve duvar yazıları bu başlıkta sıralandı. Duran adam eylemi, polislere sırtını dönmek, Gezi Parkı’nda kalmak, “Her yer Taksim, her yer direniş” sloganları, futbol kulübü taraftarlarının bayraklarla gelmeleri savcı tarafından suçmuş gibi anlatıldı.

Otobüs kaldırılıyor

Davaya katılmak isteyenler için İstanbul’un birçok bölgesinden otobüs kaldırılıyor. 5 hat üzerinden gidecek otobüslerin kalkış yerleri şöyle: 1. hat Kartal, Maltepe ve Bostancı’dan; 2. hat Kadıköy’den; 3. hat Beşiktaş ve Taksim’den; 4. hat Şişli ve Mecidiyeköy’den; 5.hat ise Bakırköy ve Avcılar’dan hareket edecek.