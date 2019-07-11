Gezi Davası’nda mahkeme başkanı değişti: Kavala’nın tutukluluğuna şerh koymuştu

Hakim ve Savcılar Kurulu, 3 bin 358 adli, 364 idari yargı mensubunu kapsayan yetki kararnamesini yayımladı. Kararnameyle, 16 sanıklı Gezi davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin geniş heyetinde değişikliğe gidildi.

Mahkeme Başkanı Utku Ercan, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na getirildi. Ercan, Osman Kavala’nın da aralarında olduğu sanıklar hakkında açılan Gezi Davası’nın ilk duruşmasında yer almamıştı. Vekaleten heyete başkanlık eden ve tutukluluğunun devamına karar verilen Kavala hakkındaki bu karara şerh koyan Mahmut Başbuğ ise 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na getirildi.

Başbuğ, Kavala’nın ev hapsine alınması yönünde oy kullanmıştı. Ercan’ın ayrılmasıyla üye sayısı eksilen heyete ise Sercan Karagöz atandı.

ÇATI DAVASI HEYETİNDE DEĞİŞİKLİK

Genelkurmay Çatı Davası’nın görüldüğü Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Ahmet Dişbudak, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne atandı.

Daha önce hakkında bir gizli tanığın ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatılan Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Mehmet Ali Çam’ın görev yeri de değişti. Çam, 5. Sulh Hukuk hakimliğine atandı.