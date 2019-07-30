Gezi Davası’nda tahliye isteyen mahkeme heyeti üyeleri ‘uzaklaştırıldı!’

Gezi Direnişi’nin planlayıcısı, finansörü oldukları ve devamı için faaliyet gösterdikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan 16 sanıkla ilgili davaya bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kritik değişiklikler yaşandı.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre, hâkim ve savcılara yönelik yaz kararnamesine yapılan itirazlarla ilgili kararını açıklayan Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iki heyet halinde çalışmasını kararlaştırdı.

Gezi Davası’na birinci heyetin bakmasını kararlaştıran HSK, davanın son iki duruşmasında iş insanı Osman Kavala’nın tahliyesi yönünde karşı oy kullanan mahkeme başkanını ikinci heyete atadı. Başkanla birlikte, davanın diğer tutuklu sanığı olan ve son duruşmada tahliye edilen Yiğit Aksakoğlu’nun tahliyesi yönünde oy kullanan mahkeme üyesi de ikinci heyette görevlendirildi.

Kararda, birinci heyetin Gezi ve Adnan Oktar davası ile görevli olduğu, bağlantılı gelebilecek davalara da bakacağının belirtilmesi dikkati çekti. Geri kalan bütün dosyaların ise ikinci heyetin görev kapsamında bulunacağı vurgulandı.

BAŞKAN VE ÜYE GİTTİ

Gezi davasında tutuklu iki sanık bulunuyordu. Tutuklu sanıklardan Yiğit Aksakoğlu, davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi. Aksakoğlu’nun tahliye kararı 2 hakimin oyuyla verildi. Tahliye yönünde oy kullanan ve yaz kararnamesiyle mahkeme başkanlığına getirilen Mahmut Başbuğ ile tahliye oyu kullanan üye Şule Yıldız, 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci heyette görevlendirildi. Başbuğ, davanın tek tutuklu sanığı Kavala için yapılan her iki duruşmada da tahliye yönünde oy kullanmıştı. İlk duruşmada, heyete vekaleten başkanlık eden Başbuğ, ikinci duruşmada asaleten başkanlık yapmıştı. Başbuğ ve Yıldız, bundan sonra aynı mahkemenin ikinci heyetinde görev alacak.

TAHLİYE VERMEYEN ÜYE KALDI

Hem Kavala hem de Aksakoğlu için “tutukluluğun devamı” yönünde oy kullanan kıdemli üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ise birinci heyette kaldı. Birinci heyetin başkanlığına ise İstanbul Anadolu Adliyesi hakimlerinden Galip Mehmet Perk getirildi. Perk, Ankara’da savcı olduğu dönemde kendisinden para isteyen değnekçi hakkında dava açmasıyla gündeme gelmişti. Birinci heyete İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev yapan Talip Ergen atandı.

BİRİNCİ HEYET GÖREVLİ

Kararla, Gezi davasına 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeni oluşturulan birinci heyetinin bakacağı düzenlendi. Kararda, iki heyet halinde çalışacak mahkemenin birinci heyetinin sadece iki dosyayla görevli olacağı, ikinci heyetin ise kalan tüm davalara bakacağı belirtildi. Buna göre birinci heyet, sadece Gezi davası ile yeni açılan Adnan Oktar davasına bakacak.

YENİ DAVA İŞARETİ

Kararda, birinci heyetin, bu iki dava ile ilgili bağlantılı olarak açılabilecek yeni davalara da bakacağının belirtilmesi dikkati çekti.