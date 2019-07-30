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30.07.2019
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Gezi direnişçilerine saldıran ‘palalı Sabri’, yurt dışına kaçtı

Gezi Direnişi sırasında eylemcilere palayla saldıran “palalı Sabri”nin yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

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Gezi direnişi sırasında yurttaşlara palayla saldıran ve yandaş medya tarafından “kahraman” ilan edilen “palalı Sabri”nin, kuzeninin vurulması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla arandığı ortaya çıktı. Sabri Çelebi’nin yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

Olayda gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken, polisin Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’yi arama çalışmaları devam ediyor. 

“DEFALARCA ARAYIP TEHDİT ETTİ”

Şişli, Yayla Mahallesi’nde 5 Temmuz 2019 tarihinde evine girmek üzere olan Ziver Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çelebi, kendisini kuzeni “Palalı Sabri” olarak bilinen Sabri Çelebi’nin vurdurduğunu iddia etmişti.

Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ziver Çelebi’nin, Sabri Çelebi ile birlikte bir eğlence mekanı işlettiği, daha sonra Ziver Çelebi’nin Sabri Çelebi’nin yanından ayrılarak Faruk İ. ile başka bir mekan işletmeye başladığı, bu nedenle de aralarında husumet çıktığı belirlendi. Ziver Çelebi’nin poliste verdiği ifadesinde “Bu husumet sonrasında ortağım Faruk İ. vuruldu. Ondan sonra Sabri Çelebi beni defalarca arayarak tehdit etti” dediği öğrenildi.

YURT DIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis yaptığı çalışmalar sonucu yaralama olayına karışan Mehmet Kadri Y.(25), Ferhat D.(19), Mustafa B.(20) ve Mahsun T.'(20)’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri Şişli Emniyet Müdürlüğü’nde yapıldı. Şişli Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili halen yurt dışında olduğu tespit edilen Sabri Çelebi’yi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak:DHA

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