Gezi Direnişi’nin Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna “Eğitim Vakfı” kurdu

Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Eskişehir Valisi olan Güngör Azim Tuna “Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı” kurdu. Merkezi İstanbul olan Eğitim Vakfı, 75 bin TL sermaye ile kuruldu.

Vakfın Yönetim Kurulu, Güngör Azim Tuna, Emek Üşenmez, Osman Okyay, Semih Sert, Recep İncecik, Murat Adalı ve Mehmet Ali Şenol’dan oluştu.

BİLGE İNSANLAR YETİŞTİRMEK!

Vakfın amacı şöyle açıklandı:

“Medeniyetimizin temel dayanakları olan ilim, hikmet ve irfanı özümsemiş profesyonel, disiplinli, kalifiye, erdemli ve ahlaklı bilge insanları yetiştirmek; Eğitim alanında devlet düzeyinde yapılan çalışmalara katkı sağlamak, Türk kültür ve medeniyet coğrafyasında yaşayan halklar arasında, dostane ilişkiler kurarak, ortak kültür mirasını korumak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.”

KENDİ ARKADAŞLARI YAPTI DEMİŞTİ!

Eskişehir’deki Gezi Direnişi’ nde polis ve esnafın saldırısı sonucu komaya giren ve ardından yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’la ilgili açıklamaları ile hatırlanan Vali Güngör Azim Tuna, “Kendi arkadaşlarına bile zarar verip ‘polis yaptı’ süsüne büründürmeye çalışıyorlar” demişti. Vali Tuna, Ali İsmail Korkmaz’ı polisin öldürmediğini öne sürmüştü

Gazeteci İsmail Saymaz’a da “Oğlum İsmail” başlıklı bir e-mail göndererek, “adi” ve “şerefsiz” diyen Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, 2015 yılında iki bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

VALİNİN ADINI DUYUNCA AKLA ALİ İSMAİL GELİYOR

Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın abisi Gürkan Korkmaz BirGün’e konuştu. Korkmaz, “Gençlerin etkin olduğu Gezi eylemleri sırasında, gençlerin valilerin emirleriyle katledildiği ortada. Tuna, Ali İsmail’le alakalı söylemleriyle hatırlanıyor. Vali’nin adını duyunca akla ilk Ali İsmail geliyor. Bu nedenle Tuna’nın eğitim ve kültür vakfı kurması ironik bir durum” diye konuştu.