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01.06.2019
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Direniş 6 yaşında: Gezi umuttur, umut bitmez!

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Gezi Parkı direnişinin 6’ncı yıl dönümünde Taksim Dayanışmasının çağrısıyla çok sayıda kişi bir araya geldi. Eylemde Gezi direnişinde yaşamını yitirenler anıldı ve Gezi’nin taleplerini hatırlattı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önünde toplanan kitle, “Gezi umuttur, umut bitmez Karanlık gider Gezi kalır” pankartı açtı. Ellerinde “Gezi yargılanamaz”, “Hepimiz gezideydik”, “Biz Geziciyiz, siz gidicisiniz” dövizleri ve Gezi’de yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıdı. Kitle sık sık “Gezi umuttur yargılanamaz”, “Her yer taksim her yer direniş”, “Şimdi devrim zamanı”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Direne direne kazanacağız”, “Katil devlet hesap verecek”, “Anaların öfkesi katilleri boğacak”, sloganları attı.

Eyleme, Taksim Dayanışması bileşenleri, Gezi’de yaşamını yitirenlerin aileleri, CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, Ali Haydar Hakverdi, TİP Milletvekilleri Barış Atay, Erkan Baş, HDP Milletvekilleri Oya Ersoy, Ahmet Şık, Gülistan Kılıç Koçyiğit’inde aralarında olduğu yüzlerce kişi yoğun ablukaya rağmen Taksim Makina Mühendisleri Odası önünde bir araya geldi.

Gezi Parkı’nda basın açıklaması yapmak isteyen yurttaşların yolu polis tarafından kapatıldı.

Yurttaşlar, polisin kitlenin önüne kestiği yerde basın açıklamalarını okudu.

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