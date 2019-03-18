Gezi’de yaralanan polismiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıyla Gezi’de polis saldırısı sonucu gözünü yitiren Erdal Sarıkaya’yı yaralayanların yeniden araştırılmasını ve evrakın gönderilmesini talep etti.

Emniyet verdiği yanıtta yaralanan polislerden bahsetti ve Gezi’ye katılanları illegal örgüt üyesi olmakla suçladı.



Emniyet savcılığın talebi üzerine 12 sayfa ayrıntılı görev listesi, 26 sayfa olay değerlendirme tutanağı olmak üzere 38 sayfalık bir yanıt gönderdi.



Yazıda polis saldırısı sonucu yaralananlara, uzuvlarını kaybedenlere ve yaşamını yitirenlere yer verilmezken, yalnızca yaralanan polisler yer aldı. Savcılığın talebi üzerine gönderilen araştırma yazısında Sarıkaya’nın gözünü nasıl kaybettiğine dair hiçbir bilgi yer almadı.



Polisin eylemcilere “uygun ve yeterli oranda” müdahale ettiği öne sürülen yazıda, polislerin aldığı darp raporlarına uzun yer ayrıldı. Yazıda Gezi’ye katılanlar için “illegal örgüt üyeleri” tanımı yapılırken, söz konusu örgütün ismi veya üyelerinin kimler olduğuna dair bilgi bulunmuyor. SoL’a konuşan Sarıkaya yazıya tepki gösterdi.



“Gezi’ye katılan yaşlı, genç, kadın, erkek herkes illegal örgüt üyesi tanımına dahil ediliyor” diyen Sarıkaya, Gezi’nin “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en barışçıl hak arama girişimi” olduğunu söyledi.



Gezi’de Anayasa’nın “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hürriyetine sahiptir. Bu hürriyet, resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir alma ya da verme serbestliğini de kapsar” şeklindeki 26. maddesinin tecelli ettiğini söyleyen Sarıkaya, Gezi’nin yasadışı bir yönü olmadığını vurguladı.