Taksim Dayanışması, 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşen Gezi direnişinin yaklaşan 6. yıldönümünü bir dizi etkinlikle karşılıyor. Her yıl, direnişin zirve anı olarak kaydedilen 31 Mayıs günü yapılan yürüyüş ve basın açıklamasının yanı sıra bu yıl, 25 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda tüm gün sürecek atölyeler ve konserler olacak.

16.00’da başlayacak etkinliklerde, çocuklar için atölyeler yapılacak, kent ve çevre örgütleri kendileri için ayrılan standlarda tanıtımlarını yapacak. 18.00’dan itibaren de kurulan büyük sahnede sanatçılar yer alacak. Moğollar grubundan Taner Öngür, Haluk Önol ve ikiliye vokaliyle eşlik edecek Serap Yağız, Teneke Trampet, Velvele Band, Gezi ve direniş şarkılarından bir seçme yapacak olan Murat Meriç ve kolaj video çalışmalarıyla tanınan 2/5BZ Serhat Köksal, Gezi’den sonra yarattığı Gezilla isimli karakteriyle sahnede olacak.

Sunuculuğunu, oyuncu Şebnem Sönmez’in yapacağı gecede müziğin yanı sıra çeşitli yazar, oyuncu ve siyasetçiler de selamlama konuşmaları yapacak. Gezi direnişinde çocuklarını kaybeden ailelerin, milletvekillerinin de katılacağı etkinlikte 24-25 Haziran tarihinde Silivri’de görülecek olan Gezi davasına yönelik bilgilendirme ve çağrılar yapılacak.