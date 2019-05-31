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01.06.2019
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Gezi’nin yıl dönümünde “Adalet ve Demokrasi Nöbeti” devam etti

İzmir Barosu tarafından başlatılan Demokrasi Nöbeti Gezi Direnişi'nin yıl dönümünde devam etti

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR
BERKAY SAĞOL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu kararı ile yenilenmesine protesto için İzmir Barosu tarafından başlatılan ve  İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından gerçekleştirilen Adalet ve Demokrasi Nöbeti, Gezi’nin yıl dönümünde devam etti.

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen buluşmada grup adına açıklamayı İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı okudu. 6 yıl önce Gezi parkında bir grup insanın inatla, sevgiyle sahip çıktıkları değerleri için nöbette olduklarını hatırlatan Çamlı, “Bugün daha iyi anlıyoruz ki üç ağaçta simgeleşen direnç çok daha ötesinde bir birikimden süzülen değerlerin savunusuydu, tıpkı saldıranların dayandıkları daha çok kar, daha çok rant, hukuksuzluk ve bu uğurda gözü dönmüşlük gibi.” dedi.

“GEZİNİN DEĞERLERİNİN SAHİBİYİZ”

24 Haziran’da Silivri’de gerçekleşecek Gezi duruşmasına vurgu yapan Çamlı, “Haberimiz var: 24 Haziran’da Gezi’yi yani bizim bu topraklarda geçmişten bugüne yüzyıllardan süzülerek gelen ve evrensel olan uygarlıkla birleştirdiklerimizi, biriktirdiklerimizi, değerlerimizi İstanbul’da Silivri’de yargılamaya başlayacaksınız. Sizin de haberiniz olsun: 23’ünde Adalet ve Demokrasi adına İstanbul’da sandıklarda, 24’ünde Silivri’de duruşmadayız. Bugün Gündoğdu’dan bir kez daha hep birlikte sesleniyoruz: Biz dün Gezideydik, bugün Adalet ve Demokrasi Nöbeti’ndeyiz, Gezinin ve onda cisimleşen barışçıl değerlerin bugün olduğu gibi yarın da sahibiyiz.” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı Adalet ve Demokrasi Nöbeti, Bulutsuzluk Özlemi konserinden sonra sona erdi.

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