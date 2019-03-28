Gıda fiyatları bir yılda yüzde 51 arttı

Birleşik Kamu-İş sendikası, “Halkın Enflasyonu” araştırmasını yayımladı. Araştırmada, gıda fiyatlarındaki artışın sürdüğü belirtilirken bir yıllık artışın yüzde 50,9 olduğu vurgulandı.

Birleşik Kamu-İş sendikası “Halkın Enflasyonu” araştırmasını yayımladı. Araştırmada, “Tüketim araştırmaları harcamaları, en yoksul yüzde 10’luk kesimin harcadığı her 100 liranın 31 lirasını gıda için yaptığını, en zengin yüzde 10’luk kesimin 100 liralık harcaması içerisinde gıdanın aldığı payın ise 31 lirada kaldığını gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

Gıda fiyatlarındaki artışın yoksulların bütçesini çok daha derinden etkilediği vurgulanan araştırmada, “TÜİK’in araştırmasına göre, yoksullar gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırırken, zenginlerin gıda harcamalarının büyük bölümünü et, balık ve deniz ürünleri meydana getiriyor” denilerek, şöyle devam edildi:

“KAMUAR’ın araştırmasına göre; Türkiye’deki aileler gıda harcaması için harcadıkları her 100 liranın 17,9 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcıyor. Diğer ülkelere göre miktar olarak çok az tüketilmesine rağmen, dünyanın belki de en yüksek fiyatlarının geçerli olması nedeniyle et ve balık için yapılan harcamalar ise gıda harcamalarının yüzde 22,4’ünü oluşturuyor. Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 13’4’ü buluyor.”

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Gıdada artışın sürdüğü ifade edilen araştırmada, bir yıllık artışın yüzde 50,9 olduğu vurgulandı.

Araştırmada gıda fiyatlarındaki değişim şöyle belirtildi: