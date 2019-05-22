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22.05.2019
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‘Giderayak atama’ yanıtsız kaldı

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

AKP’nin kamunun tüm alanlarında sürdürdüğü kadrolaşmayla Meclis’teki personel sayısı da hızla artarken, yeni sistemle kapatılan Başbakanlık’tan parlamentoya 366 kişinin geçtiği bildirildi. Yıldırım’ın başbakanlık koltuğundan ayrılmadan önce yaptığı iddia edilen atamalar ise yanıtsız kaldı.

Kısa süre önce dört yıllık süreçte bin 700 yeni eleman alımıyla personel sayısının 6 bin 712’ye ulaştığı açıklanan TBMM’ye kapatılan Başbakanlık’tan geçiş yapanlar soru önergesine konu oldu. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, kapatılan Başbakanlık’tan kaç personelin TBMM çatısı altında çalışmaya başladığını sordu. Önergesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için görevi bırakan Binali Yıldırım’ın devir teslimden önce bazı kişileri açıktan müşavir kadrosuna atadığı iddialarını da gündeme getiren Yokuş, bunlar arasında Meclis lokantasında ‘garson’ kadrosunda çalışan bir kişinin de bulunup bulunmadığını öğrenmek istedi.

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‘MEVZUATA UYGUN’

Yokuş’un önergesini yanıtlayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis içerisinde yapılan tüm atamaların TBMM Teşkilat Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu’na uygun bir şekilde yapıldığını öne sürerek, “Mevzuata aykırı bir atama yok” dedi. Bilgiç, Binali Yıldırım’ın giderayak yaptığı atamalarla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

24 Haziran’ın ardından kapanan Başbakanlık’tan TBMM’ye 366 personel gönderildiğini ifade eden Bilgiç, “703 sayılı KHK kapsamında Başbakanlıktan 33 müşavir, 54 yasama uzmanı, 54 çeşitli ünvanlarda personel ile 225 sürekli işçi olmak üzere toplam 366 personelin atama işlemi yapılmıştır” yanıtını verdi.

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