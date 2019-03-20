20.03.2019
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Giresun’un Alucra Barajı’nda su sızıntısı: Önlem alınmadığı için 12 ev tahliye edildi

TMMOB Giresun Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Muammer Usta, olağandışı hava durumlarına karşı beton yapısı ve malzeme kullanımı öngörülerek barajın yapılması gerektiğini ifade etti

birgun.net birgun.net

DİLAN ESEN

Giresun’un Alucra ilçesinde Alucra Barajı’nda, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasında su sızıntısı nedeniyle 12 evin tahliye edilmesinin ardından, kontrollü su tahliyesi sürüyor.

Evi tahliye edilen yurttaşlar, “Baraj gövdesi düşerse diye hep korkuyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi” dedi. Konuya ilişkin BirGün’e konuşan TMMOB Giresun Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Muammer Usta, yüklenici firmanın malzemede hata yapmış olabileceğine dikkat çekerek, bu tür olağanüstü hava durumları gözetilerek malzeme kullanımına dikkat etmek gerektiğini belirtti.

Korktuğumuz başımıza geldi

Evini boşaltan Ali Tuncel “Barajın yapılışından bu yana bazı sorunlar vardı. ‘Baraj gövdesi çatlar mı?’ diye hep korkuyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi. Gelip müdahale ettiler. Su seviyesi düşürülüyor. Evimizi terk ettik ve akrabalarımızda kalmaya başladık. Köyde huzursuz olduk, uykularımız kaçtı. Bir daha bu durumu yaşamak istemiyoruz. Baraja önlem alınmalı” diye konuştu.

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Yakınlarımızın evinde kalıyoruz

Yine evini boşaltmak zorunda kalan Mustafa Yelekoğlu ise “Barajdaki tehlike nedeniyle ‘4 gece evde kalmayın’ dediler. Biz de evi boşalttık. Yukarıdaki köylerdeki yakınlarımızın evlerinde yatıyoruz. Barajda tehlike var. Gövdesinin yıkılmak üzere olduğu söylendi” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar sürüyor

Valilik ve Kaymakamlık ise suyun tamamen tahliye edilmesinin planladıkları barajda, gövde iyileştirme çalışması yapılacağını, su tahliyesinin birkaç gün daha süreceği, yöre sakinlerinin evlerine yaklaştırılmadığı belirtildi.

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Hesaplamalar önceden yapılmalıydı

TMMOB Giresun Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Muammer Usta, “Bölgedeki kar ve buz çözüldüğünde çökmenin ne seviyede olduğuna bakılacak. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi Alucra büyük tehdit altındaydı” dedi. Usta, “Baraj toprak hareketinden kaynaklı bir zarar görmüş olabilir. İkinci bir sebep ise yüklenici firmanın malzemede hata yapmış olabileceği. Eğer kış çok sert geçtiyse, su yüzeyindeki buz kalınlığı fazla ise, buz barajı patlatabiliyor ama bunlar da hesap edilmeliydi” açıklamasını yaptı. Olağandışı hava durumlarına karşı beton yapısı ve malzeme kullanımı bu gibi durumlar öngörülerek yapılması gerektiğini ifade eden Usta, “Barajın tamamen tamir edilip, tekrar kullanılması yazı bulur” dedi.

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